Allerta Meteo | altra neve in arrivo al Nord tra Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina | i

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve nell’entroterra : Dopo una breve tregua una nuova perturbazione si avvicina alla Liguria. La persistenza di temperature basse nelle zone interne e il carico di umidità apportato dal fronte potrebbero dare origine a precipitazioni nevose. Per questo ARPAL ha emanato per domani, mercoledì 19 dicembre l’Allerta gialla per neve, dalle 18.00 sulla zona D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per il Sud : allarme venti di burrasca e mareggiate sulle coste : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore determinerà la formazione di una depressione sull’Adriatico centro-meridionale, con una netta intensificazione dei venti sulle regioni del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Allerta Meteo Venezia : previste gelate notturne - spargisale in azione : L’Allerta Meteo si torna a far sentire sul territorio comunale Veneziano. Nella serata di oggi, in previsione di possibili gelate notturne, a partire dalle ore 21 entreranno in azione i mezzi spargisale. I mezzi interverranno nella terraferma Veneziana limitatamente a cavalcavia, sottopassi, rotatorie e sulla viabilità di Tronchetto e Piazzale Roma come previsto dal Piano neve. L'articolo Allerta Meteo Venezia: previste gelate notturne, ...

Allerta Meteo Toscana : rischio ghiaccio in pianura dalla mezzanotte : La Sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio ghiaccio valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 10 di domani, martedì 18 dicembre, in tutta la Toscana, ad eccezione delle zone costiere e delle isole dell’Arcipelago. Le temperature in sensibile calo a partire dalla serata causeranno diffuse gelate in pianura. La formazione di ghiaccio è prevista in particolare nelle zone ...

Allerta Meteo Sicilia : rischio idrogeologico e idraulico fino a mezzanotte : La Protezione Civile Regionale della Regione Sicilia ha diramato un’Allerta Meteo che prevede criticità per rischio Meteo-idrogeologico e idraulico: l’avviso è valido fino alle 24 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: rischio idrogeologico e idraulico fino a mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Lunedì 17 Dicembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : temporali in arrivo domani al Centro–Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo - la protezione civile si mobilita per la prima grande nevicata dell’inverno : pesante avviso per le prossime ore - ecco tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo in Toscana per piogge - temporali e anche neve : Una perturbazione atlantica porterà fra la serata di oggi e la giornata di domani maltempo diffuso sull'Italia (ne abbiamo parlato in maniera approfondita qui). La neve cadrà fino in Pianura al...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve e gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha dichiarato la fase operativa di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate) per neve e gelate valida dalle ore 20 di domenica 16 dicembre alle ore 10 di martedì 18 dicembre. L’avviso viene diramato in riferimento alla situazione Meteorologica sul territorio regionale, come da bollettino ...

Allerta Meteo in tutta l'Italia : nevicate attese a Torino e Milano : E' Allerta gelo in tutta Italia. Già oggi si fanno i conti con crollo delle temperature al Centro-Sud mentre al Nord è attesa neve a partire da domani, dal Piemonte fino alle aree di pianura di Veneto ...

