Aida Nizar | avvicinata da una donna con il passamontagna | ha cercato di rapinarla Guarda

Aida Nizar aggredita e rapinata durante un diretta : VIDEO : Aida Nizar derubata nella notte: il VIDEO diventa virale Aida Nizar, una delle concorrenti simbolo del Grande Fratello di Barbara d’Urso, è stata rapinata e aggredita durante la notte. L’opinionista di Pomeriggio 5 stava girando una diretta su Instagram insieme ad un suo amico nella sua macchina quando una donna con il passamontagna è arrivata improvvisamente con le peggiori intenzioni. La donna infatti ha subito voluto sfilarle ...

Paura per Aida Nizar : una donna cerca di rapinarla - il video diventa virale - : , video sotto, Il Grande Fratello Nip si farà Intanto sembra che anche quest'anno l'edizione non vip, ma sempre con personaggi del mondo televisivo, si farà e la conduttrice sarà nuovamente Barbara ...

Aida Nizar - una donna tenta di rapinarla durante la diretta Instagram (VIDEO) : Aida Nizar nella serata del 17 dicembre è stata protagonista, suo malgrado, di uno spiacevole inconveniente mentre trasmetteva una live su Instagram. L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello era in compagnia di un amico nella sua macchina e mentre sostava in un parcheggio in una zona un po' buia è stata avvicinata da una donna incappucciata che ha cercato di aggredirla e di sfilarle l'orologio dal polso. Nel frattempo, presa dal ...

Pomeriggio Cinque Aida Nizar sconvolta del lavoro di Malena : A “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso tra i tanti ospiti ha avuto l’ ex gieffina Aida Nizar torna a far parlare di sé, durante la diretta ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Tutto sarebbe nato quando Aida ha chiesto all’ex naufraga Malena, tra gli opinionisti in studio, che lavoro facesse. E quando Aida ha saputo che faceva la por…..star ha reagito in maniera incredibile. Aida prima avrebbe assunto un’espressione ...

Pomeriggio Cinque Aida Nizar scopre che lavoro fa Malena : Ospite di Barbara D’Urso l’ ex gieffina Aida Nizar torna a far parlare di sé, durante la diretta ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Tutto sarebbe nato quando Aida ha chiesto all’ex naufraga Malena, tra gli opinionisti in studio, che lavoro facesse. E quando Aida ha saputo che faceva la por…..star ha reagito in maniera incredibile. Aida prima avrebbe assunto un’espressione sconvolta e si è fatta il segno della croce. A quel ...

Battibecco a Pomeriggio Cinque. Aida Nizar : “Ho il pelo vergine”. Leggi cosa è accaduto : CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO Mai insinuare sull’età di una donna. Se poi si tratta di Aida Nizar, apriti cielo. La star spagnola dei reality, assente da un po’ in tv, è tornata... L'articolo Battibecco a Pomeriggio Cinque. Aida Nizar: “Ho il pelo vergine”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio Cinque - Aida Nizar non accetta discussioni sulla sua età : «Io ho il pelo virgine - invece tu lo hai bruciato» : Aida Nizar “Io ho il pelo virgine, invece tu lo hai bruciato”. Doppi sensi in agguato nello studio di Pomeriggio Cinque. Protagonista del siparietto Aida Nizar: la spagnola, ex concorrente di Grande Fratello 15, è infatti inciampata in una gaffe linguistica nel corso di uno “scontro” con l’opinionista Patrizia Groppelli. Tutto ha avuto inizio quando Aida, già turbata dal fatto che l’interlocutrice stesse mettendo in dubbio i suoi 43 anni, ha ...

Pomeriggio Cinque - Aida Nizar conferma di avere 43 anni : «Io ho il pelo virgine - invece tu lo hai bruciato» : Aida Nizar “Io ho il pelo virgine, invece tu lo hai bruciato”. Doppi sensi in agguato nello studio di Pomeriggio Cinque. Protagonista del siparietto Aida Nizar: la spagnola, ex concorrente di Grande Fratello 15, è infatti inciampata in una gaffe linguistica nel corso di uno “scontro” con l’opinionista Patrizia Groppelli. Tutto ha avuto inizio quando Aida, già turbata dal fatto che l’interlocutrice stesse mettendo in dubbio i suoi 43 anni, ha ...

Aida Nizar - Malena le rivela in diretta che fa la pornostar - lei reagisce con un gesto choc : Aida Nizar torna a far parlare di sé. L'ex gieffina del Grande Fratello Nip oggi è stata ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e durante la diretta ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Tutto ...

Barbara D'Urso - dietro le quinte 'bollente' di Pomeriggio 5 : 'Aida Nizar nuda' : Barbara D'Urso e il dietro le quinte hot di Pomeriggio 5 : 'Si è presentata nuda con la mano sul seno '. Risvolti piccanti oggi su Canale 5. All'inizio del talk con gli ospiti in studio, la ...

Aida Nizar "innamorata" di Vittorio Sgarbi/ La dedica : "lui si merita una donna come me!" - Pomeriggio 5 - : Aida Nizar ospite a Pomeriggio 5. La spagnola da Barbara d'Urso parlerà della 'passione' che nutre nei confronti di Vittorio Sgarbi?

Aida Nizar/ La spagnola e "l'amore" per Vittorio Sgarbi : arriva la dichiarazione dalla d'Urso? - Pomeriggio 5 - : Aida Nizar ospite a Pomeriggio 5. La spagnola da Barbara d'Urso parlerà della 'passione' che nutre nei confronti di Vittorio Sgarbi?

Aida Nizar dure critiche contro il Gf Vip i concorrenti sono noiosi : L’ex gieffina Aida Nizar commenta i bassi risultati di audience della versione del GF Vip di quest’anno e si propone a Ilary Blasi che sua presenza sarebbe indispensabile: “I milioni di telespettatori che non lo seguono più sono gli stessi che sognano di vedermi entrare nella Casa di Cinecittà. Chi guarda la televisione lo fa per alleggerire la mente: quindi io sarei la persona giusta per regalare un po’ di spensieratezza”. Un’idea ...

Aida Nizar contro il Gf Vip i concorrenti sono tristi : Aida Nizar è la vulcanica concorrente del Grande Fratello 15 commenta i cattivi risultati di audience della versione “Vip” di quest’anno e si propone a Ilary Blasi per riportare in alto l’asticella degli ascolti. La sua presenza sarebbe indispensabile: “I milioni di telespettatori che non lo seguono più sono gli stessi che sognano di vedermi entrare nella Casa di Cinecittà. Chi guarda la televisione lo fa per alleggerire la mente: ...