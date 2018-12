Addio a Oribe Canales | hair stylist delle star

vanityfair

(Di martedì 18 dicembre 2018) L'all'L'all'L'all'L'all'L'all'Un grandeche ha creato i look inconfondibili di molte icone,, è morto a 62 anni. Il famoso celebritydresser ha lavorato con Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Jennifer Lopez, ma anche con l’amica Meghan Markle.Mr.viveva a Miami, aveva problemi al fegato e lo scorso mese si era sottoposto a un’operazione per un cancro a New York. Negli anni ’80 e ’90 era conosciuto solo come «», da qui la denominaizone della sua linea diproducts omonima, vero lusso per i capelli. Mraveva lavorato tanto con François Nars, con il fotografo Steven Meisel e con la ...