Accordo tra lo Junior Grosseto e il Livorno Baseball | gestione e interscambio di atleti

Manovra economica : trovato l'Accordo tra Conte - Di Maio e Salvini : l'accordo sulla Manovra economica è stato trovato. Questa è la buona notizia. Anche se, secondo diversi retroscena, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dovuto fare la voce grossa con i due Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tanto che, ad un certo punto, per poter sbloccare la situazione sarebbe arrivato a minacciare di rimettere il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ipotesi poi ...

Ecotassa auto 2019 - trovato l’Accordo : solo per auto extra lusso e Suv : Non aveva fatto in tempo ad approdare nel testo della Legge di bilancio che già aveva scatenato una forte polemica tra sindacati e case automobilistiche in rivolta: si tratta dell’Ecotassa auto 2019, una sovrattassa che, secondo l’emendamento introdotta in Manovra, dovrà pesare sulle auto più inquinanti in termini di C02, contro invece incentivi pensati per chi acquista auto elettriche. Per questo, dopo un tira e molla durato giorni e attacchi ...

Manovra : Accordo raggiunto tra M5S e Lega : ... Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e quello dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro ed i due vice del Mef, Massimo ...

Manovra - "tregua" tra i vicepremier : Accordo su ecotassa | Fonti P. Chigi : trovate coperture : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo avrebbero trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. . Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Cesare Battisti - agenti italiani in Brasile/ Ex ministro Lula : "Accordo tra governi di estrema destra" : Cesare Battisti, agenti italiani in Brasile. Ex ministro della Giustizia del governo Lula attacca: "Estradizione? Accordo tra governi di estrema destra"

Manovra - Di Maio 'Noi l Accordo con l Ue lo vogliamo fare - ma senza tradire gli italiani' : 'Noi l'accordo con l'Ue sulla Manovra lo vogliamo fare perchè non ci interessa andare in procedura di infrazione'. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio durante un comizio ...

Trump non esclude firma Accordo commerciale tra USA e Cina - : "La Cina ha appena dichiarato che la sua economia sta crescendo molto più lentamente di quanto si aspettava a causa della nostra guerra commerciale con loro" ha scritto Trump su Twitter. Sempre nello ...

La strana felicità di Di Maio per il nuovo Accordo sul deficit : Bruxelles considera “insufficiente” il nuovo progetto di bilancio presentato da Conte Madrid, 14 dic 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia ha compiuto questa settimana un passo importante per distendere i rapporti con la Commissione europea ed evitare dure sanzioni. Ma, a quanto pare, non basta. Sebbene

Trattativa a oltranza governo-Ue per Accordo su manovra : Bruxelles, 13 dic., askanews, - Cambio di marcia nei negoziati fra il governo e la Commissione europea sulla manovra finanziaria, che già si erano intensificati a livello politico, e che ora stanno ...

Fino alla fine : tra Bruxelles e Roma Accordo al massimo entro domenica - Tria rimane lì fino a missione compiuta : Incontro "super-costruttivo", cauto ottimismo, di certo questo è "l'ultimo miglio" della lunga e complicata trattativa tra Unione Europea e Italia sulla manovra economica bocciata dalla Commissione. Dopo l'incontro tra Giovanni Tria e Pierre Moscovici qui a Bruxelles, dal ministero del Tesoro sottolineano la cornice positiva della nuova negoziazione iniziata ieri sulla base del nuovo documento di bilancio portato da Giuseppe Conte a Jean ...

Manovra - trattativa a oltranza con la Commissione Ue. Tria : “Resterò qui fino all’Accordo” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta trattando con la Commissione europea per giungere a un accordo sulla Manovra. Lasciando Palazzo Berlaymont , Tria ha dichiarato: "Domani avrò altri incontri, resterò finché non arriviamo a un accordo. Si sta lavorando sulla proposta italiana, che rimane quella consegnata ieri a Bruxelles".Continua a leggere

Venezia : Accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci (2) : (AdnKronos) - In questo modo sarà possibile aumentare la quota del traffico merci da e per il Porto di Venezia, anche in relazione alla crescita dei traffici già registrata e all’ulteriore sviluppo previsto. Proseguirà, inoltre, l’analisi sulle attività necessarie per il ripristino del collegamento

Venezia : Accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci (3) : (AdnKronos) - Le merci transitate per il Porto di Venezia intercettano due dei principali Corridoi europei: quello Mediterraneo, che collega la Penisola iberica al confine dell’Est europeo passando per la dorsale italiana Torino – Trieste; e il Corridoio Baltico–Adriatico, che connette importanti po

Venezia : Accordo tra Rfi e Porto per il potenziamento merci : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Al via il piano di sviluppo infrastrutturale e tecnologico degli impianti ferroviari nel Porto di Venezia. È stato infatti firmato oggi da Maurizio Gentile Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e Pino Musolino Pr