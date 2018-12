' Accordo sulla manovra | niente infrazione' | svolta nelle trattative fra Roma e Bruxelles

Trovato Accordo con Bruxelles. Ma è giallo sulla manovra : Alla fine l'accordo fra il governo italiano e la Commissione europea sul nuovo schema della manovra economica è stato raggiunto, ma "verrà ufficializzato solo domani dopo il via libera di Bruxelles".Tutto ancora informale, quindi. Ma sembra - stando alle fonti del Mef - che finalmente Roma e Bruxelles abbiano deposto l'ascia di guerra e siano arrivati al punto. Senza morti né feriti. Così il collegio dei commissari Ue non raccomanderà l'avvio ...

Moscovici ottimista sulla possibilità di un Accordo con l'Italia : Roma, 18 dic., askanews, - Il Commissario europeo agli Affari economici si è detto ottimista sulla possibilità di trovare un accordo con l'Italia sulla manovra. 'Sto lavorando alacremente, giorno e ...

L'Accordo sulla manovra non entusiasma Piazza Affari : Milano. L'accordo all'interno della maggioranza per far quadrare i conti della manovra economica non entusiasma Piazza Affari, che ha aperto sotto la parità la seduta di inizio settimana sulla scia delle altre Borse europee il cui umore è condizionato dall'attesa di un nuovo rialzo dei tassi Usa. I

Accordo sulla manovra - ma Piazza Affari debole : soffre Saipem : A frenare i mercati contribuisce la negativa chiusura di Wall Street prima del week-end, ma anche i timori legati alle prospettive dell'economia globale. Gli investitori guardano anche alle ...

Accordo sulla manovra - ma Piazza Affari debole : soffre Saipem : A frenare i mercati contribuisce la negativa chiusura di Wall Street prima del week-end, ma anche i timori legati alle prospettive dell'economia globale. Gli investitori guardano anche alle ...

Salvini sulla Manovra : trovato l'Accordo su riduzioni fiscali e taglio pensioni d'oro : Ci sono volute quattro ore per raggiungere un compromesso sulle misure della Manovra e sulla stesura della proposta da mandare a Bruxelles con il deficit al 2,04%. Da quanto riferiscono alcune fonti a Palazzo Chigi e dalle parole del vicepremier Salvini, intervistato dopo il Vertice, sembra sia stato raggiunto l'accordo che mantiene le promesse fatte ai cittadini e allo stesso tempo contiene le misure entro i limiti richiesti dall'Europa. Le ...

Giuseppe Conte - il trionfo sulla manovra. Retroscena - l'aut aut a Salvini e Di Maio : senza Accordo - se ne va : l'aut aut di Giuseppe Conte a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : o troviamo un accordo sulla manovra o vado a casa. I Retroscena sul vertice di Palazzo Chigi di domenica sera sono concordi: il premier ...

Accordo sulla Brexit - May cerca aiuto a Bruxelles : tvsvizzera.it/Zz con RSI , TG del 13.12.2018, Parole chiave Politica Politica estera Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri ...

Juncker : nessuna alternativa all'Accordo sulla Brexit - : L'accordo raggiunto con il Regno Unito sulla Brexit è l'unico possibile. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, al Parlamento europeo. "Abbiamo raggiunto un ...

Theresa May : "Con il no all'Accordo sulla Brexit ci troveremmo in acque inesplorate" : Se il Parlamento britannico dovesse bocciare l'accordo sulla Brexit il Regno Unito rischierebbe di trovarsi "in acque inesplorate". Lo ha sostenuto Theresa May in un'intervista al Mail on Sunday, in vista del voto dell'11 dicembre a Westminster. Un no del Parlamento, ha sottolineato la premier britannica "significherebbe una grave incertezza per la nazione con un rischio molto reale che non ci sia la Brexit", ha sottolineato.La stampa britannica ...

Che succede se il Parlamento britannico boccia l’Accordo sulla Brexit? : Theresa May firma l’Articolo 50 a Londra, 2017 (foto: Getty Images) Due anni dopo un referendum epocale che ha sancito la separazione del Regno Unito dal resto dell’Unione europea, il momento del divorzio ufficiale si avvicina sempre di più. Ma il paese si ritrova lacerato e confuso come non mai, con Bruxelles che ha fatto quadrato e offerto un accordo che agli inglesi non piace, il primo ministro Theresa May che sta incassando una batosta ...

Martedì Conte da Juncker per trovare l'Accordo sulla manovra : Roma, 5 dic., askanews, - Il premier Giuseppe Conte Martedì prossimo, 11 dicembre, presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a ...

L'Accordo riservato tra Italia e Francia sulla data di partenza della Tav : C'è un accordo riservato tra Francia e Italia per rinviare - e di poco - l'emissione dei bandi di gara con cui sarà dato il via ai lavori per la realizzazione della Tav Torino-Lione. Lo rivela La ...

Accordo sulla benzina tra governo francese e gilet gialli : aumenti congelati : Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato la sospensione per 6 mesi dell’aumento della tasse sui carburanti che aveva scatenato le proteste in tutto il Paese e aveva innescato la rivolta dei gilet gialli. Il governo oggi ha annullato l’incontro con i rappresentanti dei gilet gialli. Allo stesso tempo, non ci saranno aumenti delle ta...