Abi | a novembre frenano i prestiti alle imprese e migliorano le sofferenze bancarie

Abi - spread anche novembre pesa su tassi : ANSA, - MILANO, 18 DIC - L'aumento dello spread nei rendimenti dei titoli sovrani continua ad impattare sui tassi dei mutui e dei prestiti alle imprese. Ad novembre, rileva l'Abi, il tasso medio sulle ...

ImpareggiAbile Huawei Mate 20 : asfalta tutti (classifica AnTuTu novembre 2018) : Appare imbattibile la serie dei Huawei Mate 20, che occupa le prime tre posizioni della classifica AnTuTu relativa agli smartphone più veloci di novembre 2018. Al primo posto ritroviamo il Mate 20 Pro a quota 305.437 punti, tallonato da Mate 20 e Mate 20 X, rispettivamente a 304.306 e 301.661 punti (ricordiamo che la graduatoria tiene in considerazione i punteggi ottenuti da una media di almeno 1000 misurazioni per ciascun dispositivo che ...

Usa - disoccupazione stAbile a 3 - 7% a novembre - deludono payrolls : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Istat : indicatore anticipatore economia Italia stAbile a novembre dopo calo mesi precedenti : L'indicatore anticipatore dell'economia Italiana si mostra stabile a novembre dopo i decrementi registrati nei mesi precedenti.

Castellammare - Scavi di StAbia - a novembre visite in calo : solo 1700 gli ingressi : 1711 sono gli accessi degli Scavi di Stabia nel mese di novembre appena trascorso. Il parco archeologico di Castellammare fa registrare così uno dei risultati più negativo dell'anno , alle spalle solo ...

Eurozona - inflazione in frenata a disoccupati stAbili a novembre : L'inflazione in Eurozona conferma un rallentamento a novembre , compatibile con il rallentamento economico in atto nel Vecchio Continente, mentre il mercato del lavoro conferma un tasso di ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 29 novembre 2018 : Leone bisogno di chiarezza - Vergine stAbile - IlSussidiario.net : OROSCOPO di PAOLO Fox di oggi 29 novembre 2018: Ariete in crescita costante, Cancro in un momento di grande spolvero, tutti gli altri segni?

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 novembre : RiAbilitazione e ritorno al Nazareno. Renzi confessa : “Scusaci - Silvio” : “Scusaci, Silvio”: Renzi fa outing e torna Nazareno L’ex premier se la prende con la sinistra che starebbe “zitta” su Salvini: “Berlusconi ha Fatto cose assurde, ma mai come il leader della Lega” di Marco Franchi Faccia da Renzi di Marco Travaglio Che stesse per dirlo, in preda ad attrazione fatale, si capiva da tempo. Il coming out ce l’aveva sulla punta della lingua da una vita, ma non si decideva mai a sputare il rospo. Ora ...

LIVE F1 - Test Abu DhAbi 2018 in DIRETTA : 28 novembre - scende in pista Leclerc con la Ferrari : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata dei Test di Formula Uno ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina si preannuncia una giornata ricca di spunti interessanti in queste prove che le monoposto faranno con gli pneumatici 2019 della Pirelli. Anzitutto ci sarà l’esordio di Charles Leclerc sulla Ferrari. Il monegasco farà la sua prima apparizione da alfiere ufficiale del Cavallino Rampante e ...

LIVE F1 - Test Abu DhAbi 2018 in DIRETTA : 27 novembre. Raikkonen debutta con l’Alfa Romeo-Sauber - si provano le Pirelli 2019 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina i team si ritroveranno per provare le gomme Pirelli 2019 e, nello stesso tempo, consentire ai piloti di girare con alcuni componenti funzionali alle vetture dell’anno prossimo. La Mercedes si affiderà in questo day-1 al finlandese Valtteri Bottas, reduce da un’annata negativa nella quale la ...

