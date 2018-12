ilsole24ore

: A Melzo la scuola innovativa scelta da Apple: è il primo istituto comprensivo in Italia - lucaleonardini : A Melzo la scuola innovativa scelta da Apple: è il primo istituto comprensivo in Italia - BDaigo : A Melzo la scuola innovativa scelta da Apple: è il primo istituto comprensivo in Italia - filmring : A Melzo la scuola innovativa scelta da Apple: è il primo istituto comprensivo in Italia -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Nella stessa fascia d'età si contano venti istituti statali in Europa e 60 in tutto il mondo. il sondaggio reisearch 05 novembre 2018 Competenze digitali, un europeo su due non è preparato a ...