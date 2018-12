A dicembre il Samsung Galaxy Note 9 con XXS2ARL3 | sollazzano i no brand Italia

Insaziabile Samsung Galaxy S7 con la patch di dicembre in Europa da oggi : Stiamo vivendo un periodo piuttosto intenso per il Samsung Galaxy S7 dal punto di vista software. Pochissimi giorni fa, su queste pagine, vi abbiamo parlato del rilascio dell'aggiornamento di novembre per chi in Italia ha deciso di puntare sui modelli brandizzati Wind, come potrete notare dall'apposito articolo. oggi 18 dicembre, invece, stiamo assistendo all'arrivo sul mercato di un nuovo aggiornamento, anche se al momento della pubblicazione ...

Più facile acquistare un Samsung Galaxy S9 con TIM - Vodafone e Wind Tre dal 18 dicembre : Arrivano alcune novità molto importanti per tutti coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9 attraverso operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre. Non tutti, infatti, intendono procedere con la variante no brand e per venire incontro a questa particolare esigenza, la divisione italiana da oggi 18 dicembre consentirà a tutti di seguire anche questa strada. Come? Semplicemente aggiungendo questi modelli al ...

Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre : POCOPHONE F1 - HONOR View 10 Lite - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre: POCOPHONE F1, HONOR View 10 Lite, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Le patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia : I Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy Note 8 si aggiungono all'elenco di smartphone per i quali il produttore coreano ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di dicembre L'articolo Le patch di dicembre arrivano sui Samsung Galaxy Note 9 in Europa e sui Samsung Galaxy Note 8 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Resuscitano i Samsung Galaxy S7 Wind e Tre il 14 dicembre : doppio aggiornamento disponibile : Un fine settimana ricco di novità quello che ci apprestiamo a vivere in Italia grazie al Samsung Galaxy S7. Per una volta, infatti, è possibile concentrarsi su varianti dello smartphone che spesso e volentieri vengono snobbate dal produttore coreano, vale a dire quelle brandizzate Wind e Tre, considerando il fatto che da oggi 14 dicembre risulta essere in distribuzione l'aggiornamento di dicembre e novembre. Proviamo dunque a raccogliere alcune ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono l’aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania : In Germania è stato dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza con le patch di dicembre per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus ricevono l’aggiornamento di sicurezza di dicembre in Germania proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con le patch di sicurezza di dicembre 2018. L'articolo Samsung Galaxy J6+ e J4 ricevono le patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

I brand 3 del Samsung Galaxy S9 Plus con XXS2BRJ6 dal 13 dicembre : Recupera terreno il Samsung Galaxy S9 Plus brand 3 Italia, per un po' di tempo rimasto fuori dai giochi. Il pacchetto di riferimento per l'occasione corrisponde alla sigla 'G965FXXS2BRJ6', con CSC G965FXXS2BRJ6, CHANGELIST 14479316, date build del 29 ottobre e patch di sicurezza del 1 novembre. Chi di voi volesse iniziare ad effettuarne il download, potrà farlo atterrando su questa pagina (trattasi del datebase di 'live.Samsung-updates.com', cui ...

Spinta alla batteria per il Samsung Galaxy S8 e chiarimenti sull’aggiornamento di dicembre : Ci sono alcuni riscontri particolarmente significativi che oggi 13 dicembre possiamo prendere in esame per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che lo smartphone è stato uno dei primi a ricevere l'aggiornamento di dicembre. Dopo alcune informazioni preliminari condivise un paio di giorni fa in questa direzione (qui trovate ulteriori novità a tal proposito), stavolta credo sia utile concentrarsi sugli ...

Smartphone Android in offerta oggi 12 dicembre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta LG G6, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P20, Samsung Galaxy S9 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 12 dicembre: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di dicembre - su One UI c’è il nuovo toggle per la rotazione dello schermo : Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre, intanto in One UI beta c'è anche il nuovo toggle per la rotazione dello schermo. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di dicembre, su One UI c’è il nuovo toggle per la rotazione dello schermo proviene da TuttoAndroid.

Tante novità e problematiche risolte per Samsung Galaxy S9 e Note con Android Pie il 12 dicembre : Continua senza sosta lo sviluppo di Android Pie e dell'interfaccia One UI per i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 disponibili sul mercato. Il programma beta è stato avviato in alcuni Paesi da quasi un mese e, come riportato lo scorso fine settimana con un apposito articolo, le impressioni sono estremamente positive. Nelle ultimissime ore dal produttore coreano si è avuto un ulteriore segnale, se pensiamo al fatto che la beta è stata aggiornata per ...

Attesissima svolta Bixby in italiano per Samsung Galaxy dall’11 dicembre : limitazioni e dettagli : Una svolta Attesissima quella per i Samsung Galaxy a partire da oggi 11 dicembre, almeno per quanto concerne la questione di Bixby in italiano. Dopo avervi fornito qualche anticipazione nelle ultime settimane, infatti, questa mattina tocca assolutamente tornare sull'argomento, in quanto dal produttore coreano sono arrivati finalmente segnali incoraggianti. L'aggiornamento è ormai in dirittura d'arrivo considerando il fatto che la nostra lingua ...

Di nuovo fulmineo il Samsung Galaxy S8 con la patch di dicembre : primi segnali significativi : Ci sono alcune informazioni estremamente interessanti che oggi 11 dicembre possiamo condividere per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 e un S8 Edge qui in Italia, almeno per quanto riguarda le varianti no brand. Esattamente come avvenuto a novembre, infatti, i due top di gamma 2017 sono stati i primi a ricevere la patch di riguardante proprio il mese di dicembre, lasciandoci dedurre quale sarà il probabile approccio ...