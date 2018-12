15 memorabili citazioni tratte dai film Dagli anni ' 30 a oggi

huffingtonpost

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ci sonoche sono entrati a far parte della cultura popolare e dell'immaginario collettivo anche grazie abattute. A volte basta un'unica frase a restituire il significato e il valore dell'intera pellicola, a ricondurre lo spettatore alle immagini del grande schermo e al volto dell'attore che la pronuncia: una citazione può diventare addirittura più celebre della pellicola che la ospita.Basti pensare che, nel 2005, l'AmericanInstitute (AFI) volle stilare una classifica delle 100 migliori frasi eda opere cinematografiche statunitensi. La selezione fu battezzata "AFI's 100 Years... 100 Movie Quotes" e fu il risultato del giudizio di una giuria di 1.500 addetti ai lavori, composta da artisti, critici e storici del cinema. Il primo posto fu riservato dall'AFI alla battuta "Francamente, me ne infischio", pronunciata da Clark Gable in Via ...