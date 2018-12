11enne di Modena multato e fotosegnalato | aveva il biglietto sbagliato sull' autobus

huffingtonpost

(Di martedì 18 dicembre 2018) Un bambino di 11 anni è statoper aver usato il. Il fatto è accaduto a, dove la società degli- la Seta - sta ricevendo forti critiche per essere stati così rigidi con un bambino, che è tornato a casa con una multa da 67 euro.Quello del ragazzino è stato un banale errore, secondo quanto raccontato dal padre. "Mio figlio e i suoi compagni di classe, tutti di dieci e undici anni, venerdì hanno corso una gara campestre in città e poi hanno chiesto a noi genitori di poter tornare da soli a casa in". Era la prima volta che andavada solo, ed ha preso il: invece di prendere ilda 1,50 euro ha preso quello da 1,30 euro. "Me lo sono visto tornare a casa in lacrime con la fotosegnalazione quasi fosse un criminale e ...