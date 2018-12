WWE – Vince McMahon apparirà a RAW per un grande annuncio | possibile la nomina di un

sportfair

: #WWE WWE: Cosa annuncerà oggi a RAW Vince McMahon? - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Cosa annuncerà oggi a RAW Vince McMahon? - -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)farà la sua comparsa a RAW per unladi un nuovo General Manager? Una settimana dopo le accuse dell’Intercontinental Champion Seth Rollins, che ha scaricato la colpa del recente declino di Raw al “General Manager-Elect” Baron Corbin, il Presidente e CEO della WWEtornerà sul ring rosso per scuotere la serata. La storica presenza del Presidenteavviene il giorno dopo WWE TLC. Come potràsmuovere il Monday Night Raw, e chi potrà trarne beneficio? Lo scopriremo durante WWE Raw questa notte a partire dalle 2 e domani in replica dalle 18:20 su Sky Sport Arena.L'articolo WWE –a RAW per unladi un nuovo GM! SPORTFAIR.