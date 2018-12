WhatsApp | che svolta! I messaggi audio ora si possono leggere e stop imbarazzo Ecco

Chi è la WhatsApp Girl del Togo che combatte l'oppressione col digitale : Republica, Festival nato in Germania, a Berlino, nel 2008, è giunto quest'anno alla sua decima edizione, la prima in Africa e come sempre ha attirato anche in Ghana le migliori menti del mondo ...

WhatsApp senza internet? Arriva Dostupno - l'app che funziona senza connessione : ... consentendo di sentirsi con gli amici in qualsiasi parte del mondo ci si trovi tramite una connessione dati o una Wifi. Vi sarà, però, sicuramente capitato di trovarvi impossibilitati ad utilizzare ...

Più che accessibili le chiamate di gruppo WhatsApp : guida scorciatoia dopo aggiornamento su iPhone : Da quest'oggi effettuare una o più chiamate di gruppo su WhatsApp sarà un gioco da ragazzi, grazie alla messa a disposizione di una specifica scorciatoia pensata dagli sviluppatori, nel caso specifico per gli iPhone. Qualunque possessore di un melafonino, per beneficiare della funzione dovrà, prima di tutto, aggiornare l'applicazione WhatsApp all'ultima versione disponibile su iTunes, ossia la 2.18.110. L'operazione prenderà solo pochi minuti ...

Se (anche) la royal family ha un gruppo WhatsApp : Carole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliC’è la chat di classe, quella di lavoro, e poi ...

Questi grafici spiegano bene perché Zuckerberg ha comprato WhatsApp : Tra le tante cose rivelate nelle 250 pagine pubblicate dal Parlamento britannico, c'è la risposta a una domanda: perché Facebook ha comprato Whatsapp? Oggi che l'applicazione ha oltre 1,5 miliardi di ...

Terza spunta blu su WhatsApp per segnalare gli screenshot? Altro che Grande Fratello : Siamo obbligati a ritornare, nostro malgrado, sulla questione Terza spunta su WhatsApp per fare chiarezza sulla funzione tanto chiacchierata sui social anche in questi primi giorni di dicembre ma che, ancora una volta, non trova alcuna conferma nelle operazioni di sviluppo dell'applicazione di messaggistica. Per quanti in molti continuino a tifare per un clima da Grande Fratello (inteso non come programma televisivo e reality show ma come ...

Addio a WhatsApp da gennaio 2019 : ecco gli smartphone che non saranno più supportati : Il 2019 non inizia in maniera positiva per gli amanti e i fruitori di WhatsApp che possiedono tutti quegli smartphone che non saranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Se utilizziamo infatti uno smartphone ‘datato’ a tal punto da non ricevere più gli aggiornamenti del sistema operativo, è possibile che da gennaio non riusciremo più ad utilizzare la piattaforma di messaggistica, la quale ha annunciato da poco che non ...

Nuovo passo verso i pagamenti con WhatsApp : a che punto siamo? : I pagamenti con WhatsApp non sono affatto una chimera. Stiamo parlando della possibilità di trasferire denaro tra utenti comuni e non tra profili business e l'applicazione di messaggistica sta andando veloce verso questa direzione con una serie di step successivi. L'ultimo della serie, è stato appena riferito dall'informatore WABetaInfo che ci indica come lo sbarco della funzione sia prossimo in an'area specifica del globo. La prima ...

WhatsApp - in arrivo i messaggi vocali che si possono sentire in sequenza : La nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha lanciato una nuova funzione che riguarda i messaggi vocali per poter accontentare ed ampliare il proprio pubblico. Si potranno ascoltare tutti i messaggi di una chat o di un gruppo specifico senza alcuna interruzione e senza dover premere sempre il pulsante "Play": basta pigiare una sola riproduzione per far seguire tutte le altre. L'aggiornamento, rilasciato per alcuni client lo ...

Buonissimi segnali sulle videochiamate di gruppo WhatsApp anche con Android da oggi : Manca davvero poco ad un aggiornamento estremamente importante per quanto riguarda WhatsApp, almeno per quanto concerne le videochiamate di gruppo. Alcuni giorni fa sulle nostre pagine vi abbiamo parlato della decisione da parte del team di introdurre un nuovo tastino all’interno delle conversazioni con più persone. Il discorso in quel frangente era incentrato su iOS e gli iPhone, ma a partire da oggi 28 novembre possiamo estendere il tutto ...

Indispensabile guida per creare sticker WhatsApp sia su iPhone che Android : 2 app gratuite : Come è possibile creare sticker WhatsApp partendo da semplici foto scattate con il proprio smartphone? Ritorniamo sull'argomento del momento dopo aver fornito una prima guida sugli adesivi ma dedicata solo all'universo Android. Nel frattempo, un valido strumento è stato messo a disposizione anche per utenti iOS e dunque non potevamo non metterne in evidenza i punti di forza. A dire la verità proprio la creazione di sticker WhatsApp per iPhone ...

WhatsApp mostrerà l’anteprima dei video nelle notifiche : WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzione che consente agli utenti di visualizzare le anteprime dei video ricevuti direttamente dalle notifiche. L'articolo WhatsApp mostrerà l’anteprima dei video nelle notifiche proviene da TuttoAndroid.

Stickers di WhatsApp per Android : come creare pacchetti personalizzati : L’app di messaggistica istantanea più amata al mondo ha introdotto, nella sua versione beta, gli adesivi. Gli Stickers di Whatsapp sono una novità per l’app, sono un ulteriore modo per esprimere concetti con una sola immagine e la cosa che trovo più divertente è che possiamo creare i nostri pacchetti personalizzati, con le immagini che vogliamo, anche foto di noi stessi con espressioni differenti, l’importante è che siano tutte ...

WhatsApp - foto e video direttamente nelle notifiche : Volendo, non sarà più necessario lanciare l’app per visualizzare i contenuti multimediali in arrivo. Ma occhio alla privacy