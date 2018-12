Volley | Giornata no per la Consar | a Padova arriva un pesante ko

Samsung Volley Cup 10ª Giornata - Successi per Bosca S. Bernardo Cuneo e Saugella Monza : Samsung Volley Cup: impresa Bosca S.Bernardo, Scandicci battuta 3-2. La Saugella supera Brescia per 3-1 e aggancia il quinto posto Una domenica pomeriggio con sole due partite chiude la 10Giornata ...

Samsung Volley Cup 10ª Giornata – Successi per Bosca S. Bernardo Cuneo e Saugella Monza : Samsung Volley Cup: impresa Bosca S.Bernardo, Scandicci battuta 3-2. La Saugella supera Brescia per 3-1 e aggancia il quinto posto Una domenica pomeriggio con sole due partite chiude la 10^ Giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. La Bosca S.Bernardo Cuneo compie l’impresa, sconfiggendo la Savino Del Bene Scandicci per 3-2 e regalandosi una serata da grande. Le toscane scivolano in terza posizione, appaiate ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : decima giornata - Scandicci crolla a Cuneo! Monza batte Brescia : Soltanto due partite nel pomeriggio per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile visto che gli altri quattro incontri validi per la decima giornata si erano giocati ieri sera. Scandicci sperava di fare bottino pieno contro Cuneo per rimanere al secondo posto a tre punti di distacco da Novara, in coabitazione con Busto Arsizio, ma le toscane crollano incredibilmente sul campo delle piemontesi al tie-break. Una delle grandi favorite per lo ...

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano. Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati coach Camperi non hanno fatto sconti ...

Samsung Volley Cup – La preview della 10ª giornata : 4 anticipi - spicca il derby fra Novara e Chieri : Samsung Volley Cup: la 10^ giornata ha quattro anticipi, Zanetti-Club Italia sabato sera su Rai Sport + HD. derby per la Igor, Scandicci a Cuneo. Il Bisonte ospita l’Imoco, la UYBA attende la Lardini. Sfida Saugella-Banca Valsabbina Si concentrerà soprattutto sabato la 10^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Ben quattro partite sulle sei totali si disputeranno in anticipo, chi per esigenze televisive, chi in ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : decima giornata - Novara per continuare la fuga. Busto e Scandicci inseguono : Nel weekend andrà in scena la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile: ben quattro anticipi il sabato sera e solo due incontri la domenica pomeriggio, non ci sono scontri diretti ma la classifica potrebbe cambiare perché i colpi di scena sono all’ordine del giorno in questo campionato. Novara vuole proseguire la propria fuga in vetta alla classifica, le piemontesi trascinate dalla solita fantasmagorica Paola Egonu se ...

Volley : A2 Maschile - nel week end l'11a giornata - domani due anticipi nel Girone Bianco : ROMA - Nel week end si consuma l' 11° turno di A2 Credem Banca che si aprirà domani con due anticipi nel Girone Bianco. Alle 20.30 andranno in scena Mondovì -Lagonegro e Leverano-Roma. Il resto del ...

Volley - Superlega 2019 : Civitanova e Trento a valanga nei recuperi della decima giornata : Questa sera sono andati in scena due recuperi della decima giornata di Superlega 2018-2019 di Volley: ad inizio dicembre Civitanova e Trento erano infatti impegnate nel Mondiale per club, dove disputarono una finalissima tutta italiana in cui ebbero la meglio i trentini. C’è fibrillazione a Civitanova dopo il caos degli ultimi giorni e le dimissioni del tecnico Giampaolo Medei, nei confronti del quale la fiducia da parte della società era ...

Volley : A1 Femminile - nel posticipo della 9a giornata Monza travolge Casalmaggiore : La cronaca. Primo set. Buona partenza della Saugella che, dopo il break iniziale, 2-0,, si mantiene in vantaggio con Begic e Ortolani, 6-4. Rahimova e Bosetti tengono in corsa Casalmaggiore, 7-6,, ma ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : il posticipo della nona giornata è della Saugella : Samsung Volley Cup: il posticipo della nona giornata è della Saugella, alla Candy Arena di Monza batte 3-0 la Pomì Casalmaggiore e si riprende il sesto posto in classifica Monday night spettacolare per la Saugella Monza di Miguel Angel Falasca, che nel posticipo della nona giornata di andata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile si impone con un rotondo 3-0 sulla Pomì Casalmaggiore, regalandosi tre punti pesanti per la classifica ...