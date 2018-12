Volley Club Frascati | Marta Nuzzo e l’Under 14 Elite | «Speriamo di fare il salto in

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano. Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

Samsung Volley Cup A1 – Club Italia CRAI in trasferta a Bergamo nell’anticipo del sabato : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI in trasferta a Bergamo per l’anticipo del sabato Il decimo turno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI impegnato sabato sera sul campo della Zanetti Bergamo. L’anticipo serale (partita in programma alle 20.30) sarà trasmesso anche in diretta su RaiSport+HD. Un nuovo banco di prova per le azzurrine che, con l’assenza di Fahr e Pietrini, stanno trovando un nuovo, efficace ...

Volley : Girone Blu - Catania vince l'anticipo con il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH- Per quanto riguarda le scelte iniziali, con l'opposto Kristian Gamba di nuovo a disposizione, aveva saltato le tre gare precedenti per un infortunio alla mano sinistra,, Motzo è ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la Finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank ed Eczacibasi partono col botto - ok le brasiliane : A Shaoxing (Cina) è incominciato il Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, si sono disputate le prime quattro partite dei due gironi: le prime due classificate si qualificano alle semifinali incrociate. Non sono presenti squadre italiane. POOL A: VakifBank Istanbul vs Zhejiang 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) Tutto estremamente facile per la corazzata di coach Guidetti che demolisce la formazione cinese a suon di muri (16) e aces (6). Tra ...

Volley - Italia caput Mundi : Trento Campione del Mondo - Civitanova si scioglie in fondo. Il Mondiale per Club torna a casa : L’Italia si è ripresa il Pianeta, Trento si è laureata Campione del Mondo per la quinta volta nella sua storia sconfiggendo Civitanova nel derby di finale che ha esaltato la nostra pallavolo in Polonia. Il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile è stato letteralmente un trionfo per le nostre squadre che hanno sbarazzato l’intera concorrenza (Zenit Kazan e Sada Cruzeiro in testa) presentandosi da imbattute all’atto conclusivo ...

Volley - Trento è campione del Mondo per club : Civitanova sconfitta e furiosa : Cucine Lube Civitanova e Trentino Diatecx si sono giocate la finale della coppa del Mondo per club, Trento l’ha spuntata in 4 set Cucine Lube Civitanova – Trentino Diatecx 1-3 (20-25 25-22 20-25 18-25). Trento è campione del Mondo per la quinta volta della sua storia. Nella finale tutta italiana del Mondiale per club di Czestochowa, la Diatecx si è imposta per 3-1, portandosi ancora una volta sul tetto del Mondo. Kovacevic e Russell ...

VIDEO Trento-Civitanova - highlights Finale Mondiale per Club Volley : dolomitici sul tetto del Pianeta : Trento si è laureata Campione del Mondo di volley maschile per la quinta volta nella storia, i dolomitici hanno sconfitto Civitanova per 3-1 a Czestochowa (Polonia) e hanno così firmato il pokerissimo. I ragazzi di Lorenzetti sono stati perfetti contro la Lube, trascinati da Russell e Kovacevic in attacco e da Giannelli in cabina di regia. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Trento-Civitanova 3-1, Finale del Mondiale per Club 2018 di ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : tutti i premi individuali - il miglior sestetto e il Dream Team. Russell MVP - Trento e Civitanova dominano : Si è concluso il Mondiale 2018 di Volley maschile con la vittoria di Trento che ha sconfitto Civitanova nella Finale giocata a Czestochowa (Polonia). Sono stati assegnati anche tutti i premi individuali ed è stato definito il Dream Team della rassegna iridata. MPV (miglior GIOCATORE): Aaron Russell (Trento) miglior PALLEGGIATORE: Simone Giannelli (Trento) miglior OPPOSTO: Tsvetan Sokolov (Civitanova) miglior SCHIACCIATORE 1: Uros ...

Volley - Mondiale per Club : Trento torna sul trono : Trento-civitanova 3-1, 25-20, 22-25, 25-20, 25-18, - E torna sul trono Trento vincendo il quinto Mondiale per Club, sai anni dopo l'ultima volta nel 2012. Non finisce l'incubo secondo posto per ...