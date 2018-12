Volley | Champions League | mercoledì in campo Civitanova | Perugia e Modena

Karlovarsko-Civitanova - Champions League Volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Mercoledì 19 dicembre si giocherà Karlovarsko-Civitanova, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. La Lube, reduce dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club a cui sono seguite però due vittorie e una sconfitta in campo, è attesa dalla trasferta sul campo della formazione ceca: riflettori puntati sull’esordio di Fefé De Giorgi sulla panchina dei cucinieri, grandi favoriti della ...

Tours-Perugia - Champions League Volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Mercoledì 19 dicembre si giocherà Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils, al comando in campionato con un punto di vantaggio su Trento, andranno a caccia di una vittoria contro la formazione francese che è assolutamente alla portata della corazzata guidata da Lorenzo Bernardi: Wilfredo Leon, Aleksandar Atanasijevic e compagni partiranno con tutti i favori del ...

Modena-Zaksa - Champions League Volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Mercoledì 19 dicembre si giocherà Modena-Zaksa Kedzierzyn Kozle, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini, reduci dalla sconfitta in campionato contro Trento, andranno a caccia di un pronto riscatto contro la formazione polacca guidata da Andrea Gardini: si preannuncia una partita davvero molto complicata per i ragazzi di Julio Velasco che vanno a caccia di una vittoria per compiere un ...

CEV Volleyball Champions League 2018-19 : la Gorgonzola Novara parte col piede giusto : Gorgonzola Novara vittoriosa nella gara d’esordio della CEV Volleyball Champions League 2018-19 Inizia con un successo limpido l’avventura della Igor Gorgonzola Novara nella CEV Volleyball Champions League 2018-19. Al PalaIgor, nella 1^ giornata della fase a gironi, le azzurre di Massimo Barbolini superano 3-0 il Budowlani Lodz, conducendo le danze da metà primo set in poi, senza mai offrire alle polacche l’occasione di ...

Champions League Volley – L’Azimut Leo Shoes Modena perde a Civitanova : Modena sconfitta in Champions, Velasco: “I conti si fanno alla fine, non adesso, non pretendano di metterci paura perché noi non abbiamo paura di nessuno” E’ una prima di altissimo livello quella che vede di fronte in Champions League Cucine Lube Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena. La quadra di Velasco inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore ...

Volley Champions League 2019. Juantorena fa volare la Lube : 3-0 al debutto nel derby con una fallosa Azimut Modena : La Lube Civitanova trionfa nel derby di Champions League demolendo con un secco 3-0 l’Azimut Leo Shoes Modena. Troppi gli errori commessi dalla squadra di Julio Velasco, soprattutto al servizio ma anche in attacco, per poter mettere in crisi una Lube Civitanova sospinta da un Osmani Juantorena stratosferico in tutti i fondamentali, ben supportato da Bruno in regia e da Leal, che ancora non sembra aver trovato la giusta continuità ma ...

Volley femminile - Champions League : Novara a valanga sul Lodz - Egonu e muro da urlo : Ottimo esordio per Novara nella Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) in un incontro che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per l’avvio del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sorprendere dal servizio avversario. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sbrigato la pratica polacca in 73 minuti, mettendo in mostra un ottimo ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : spettacolo in Europa. Civitanova in rimonta va sull’1-0 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena una partita pirotecnica e avvincente tra due corazzate italiane che sperano di arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale per importante. Si preannuncia grande spettacolo in casa della Lube che ha sconfitto i Canarini domenica scorsa in ...

Civitanova-Modena - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 22 novembre (ore 20.30) si gioca Civitanova-Modena, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti del girone, le due compagini italiane inseguono una vittoria importantissima nella corsa verso il primo posto che garantisce la qualificazione ai quarti di finale. Le due squadre si sono già sfidate domenica ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : Conegliano-Scandicci 3-2 - derby stellare. Fabris e Sylla battono Haak : Il primo derby italiano della Champions League 2018-2019 di Volley femminile ha regalato grandissime emozioni e non ha deluso le aspettative, al PalaVerde di Treviso è andata in scena una partita pazza e alla fine Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-21; 24-26; 25-12; 23-25; 15-10) dopo 111 minuti di autentica battaglia. La nuova formula della massima competizione continentale non fa troppi sconti, solo le vincitrici dei cinque gironi e ...

Volley - Champions League 2018-2019 : Perugia scatenata - Leon e Atanasijevic stendono la Dinamo Mosca : Perugia ruggisce all’esordio nella Champions League 2018-2019 di Volley maschile e sconfigge la Dinamo Mosca con un netto 3-0 (25-23; 27-25; 25-21): di fronte ai 3200 spettatori del PalaBarton, i Block Devils hanno schiacciato l’ostica formazione russa e hanno portato a casa un successo fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale. I Campioni d’Italia non sembrano più volersi fermare (nove successi consecutivi tra ...

LIVE Perugia-Dinamo Mosca Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : Leon pronto a scatenarsi in Europa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Dinamo Mosca, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Incomincia l’avventura europea per i Campioni d’Italia che, dopo aver raggiunto la Final Four nelle ultime due edizioni, vanno a caccia del bersaglio grosso: si riparte dal PalaEvangelisti contro un avversario particolarmente insidioso, una formazione russa che ha tutte le carte in ...