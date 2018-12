Vivian Maier a colori The Color Work raccoglie gli scatti policromi e

huffingtonpost

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Una delle prime poetesse della fotografia a". La battezza così, Joel Meyerowitz,, la bambinaia dell'Upper Class con l'eccezionale talento per la fotografia a lungo rimasta in credito con la storia che, però negli ultimi anni, sta alacremente correndo ai ripari. Si moltiplicano le mostre su di lei in giro per il mondo, il documentario "Finding" ne ha ripercorso le vicissitudini, ma a sorprendere, stavolta, è un libro, edito dalla Harper Collins, dal titolo: "The": è la prima monografia che150 fotografie a- finora inedite - di questa Emily Dickinson dello scatto portata alla ribalta da un giornalista appassionato, John Maloof, che comprò i suoiper 380 dollari e tra le mani si ritrovò un tesoro. Ce l'aveva messo lei, all'asta, due anni prima di morire, per riuscire a pagare ...