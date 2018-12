Vittorio Feltri contro Matteo Salvini | ' Deruba i giornali e foraggi la Rai Noi

Vittorio Feltri - amara verità : 'La fine del calcio italiano è figlia di troppi stranieri' : Dato che è sabato posso concedermi una pausa e parlare di calcio , di cui sono moderatamente appassionato. Nei giorni scorsi i tifosi italiani erano eccitatissimi, illusi che le nostre squadre fossero ...

Vittorio Feltri : 'Beppe Grillo? Padrone di un branco di incapaci da guidare con la frusta' : Grillo è tornato in pista dopo un periodo di riposo, forse indotto dalla noia. Tra le sue prime iniziative, la proposta di portare a 4 euro il prezzo della benzina. Un'ideona che, se realizzata, farà ...

Vittorio Feltri - la previsione : 'Non si può escludere il voto anticipato. E Matteo Salvini...' : Egli sarà di parola, ci auguriamo, dato che solamente gli industriali e gli artigiani sono in grado di creare posti di lavoro e, conseguentemente, di rilanciare la nostra economia spompata. Il leader ...

Vittorio Feltri senza giri di parole : “Questa manovra fa schifo - solo Salvini da credibilità al governo” : Vittorio Feltri dice la sua sulla manovra e alza il livello della critica al governo tranne per Matteo Salvini, unico secondo lui a dare credibilità Per come è stata mostrata fino ad oggi la manovra economica del governo Lega-M5s, ci sono pochi anzi pochissimi elementi per poterne essere soddisfatti. Il giudizio più chiaro lo ha espresso Vittorio Feltri che a L’aria che tira su La7 ha spiegato cosa pensa della legge di Bilancio: “A ...

Vittorio Feltri - il suicidio perfetto del Partito democratico : Ecco perché chiedersi come mai la politica nostrana attraversi un periodo di mutazione genetica è un esercizio vano. Il problema è che, Salvini a parte, i competitori in campo sono spompati e vocati ...

Vittorio Feltri apocalittico : 'Perché l'Italia sarà sempre schiava di qualcuno. Grazie a Romano Prodi...' : L'economia mondiale è in depressione, di conseguenza si sta deprimendo anche la nostra. Ma attenzione: se è un fatto che i consumi calano, è un dato che i risparmi bancari crescono. Significa che la ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio lavorava in nero? Se fossi il suo avvocato...' : Sul caso del lavoro in nero nell'azienda di famiglia dei Di Maio ad Avellino , dice la sua Vittorio Feltri . Il direttore di Libero , dopo aver spiegato in un commento che, per una volta, ' ci tocca ...

Vittorio Feltri - perché il contratto tra Lega e M5s va riscritto da capo a piedi : Se lo ficchino bene in testa i signori ministri: lo Stato che sgancia quattrini a debito compie un suicidio se le somme stanziate non servono a rilanciare l' economia, della quale mi pare che i ...

Vittorio Feltri : 'Manovra tragica - non ci sono soldi quindi non si farà nulla' : Intervenuto a 'L'aria che tira', programma condotto da Myrta Merlino su La7, il direttore di Libero Vittorio Feltri ha manifestato tutto il suo disappunto per i contenuti di questa manovra finanziaria. Anche per Feltri la prima cosa che bisognerebbe fare è quella di rimodulare radicalmente questa 'tragica' legge finanziaria, partendo dalla rimozione di tutte le misure assistenzialistiche in essa contenute. Secondo il direttore di Libero è cosa ...

Vittorio Feltri : 'Il Governo dovrebbe dirci la verità : non ha un euro da spendere' : Mentre la tensione sulla manovra economica resta alta e l'Italia cerca una mediazione con la Commissione dell'Unione europea, il direttore di Libero Vittorio Feltri consiglia al Governo una sola cosa: dire la verità. Una verità che metta in luce la mancanza di risorse economiche in cui versa il Paese a causa, secondo il giornalista, di quanto fatto dai Governi precedenti a quello attuale. Feltri: 'Le discussioni sulla manovra sono ...

Vittorio Feltri : l'Inps trascura anziani e indigenti italiani per aiutare gli stranieri immigrati : Non esistono rimedi poiché la politica, influenzata dalla propaganda pauperistica della sinistra, si è piegata in questo senso: aiutare i forestieri fottendosene degli italiani . I nostri anziani, ...

Vittorio Feltri : Lega sveglia - ora dateci la legittima difesa : Insisto: 38 rapine non bastano a indurre un onesto cittadino a dire stop, ora esplodo un paio di colpi per salvare il mio modesto patrimonio e la mia personale integrità? Nessun Paese al mondo, ...

Vittorio Feltri : 'Perchè a Genova bisogna fermare il ponte di Renzo Piano' : Non è una differenza da poco, sono due visioni diverse del mondo. Gli ingegneri puntano alla essenzialità, alla funzione primaria delle cose: questa praticità ha una sua grandiosa bellezza, che ...

Vittorio Feltri - la brutale verità su Silvia Romano : 'Vittima di miserabili indigeni - ecco quanto ci costerà' : Il che dimostra: è da cretini andare in giro per il mondo a imitare il Samaritano caricandone poi le spese sulla collettività. Se le nostre giovanette piene di sacro fuoco vanno per il globo a ...