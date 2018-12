agi

: RT @Agenzia_Italia: Vittorio Di Battista ha risposto all'articolo de Il Giornale sui debiti della sua azienda - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Italia: Vittorio Di Battista ha risposto all'articolo de Il Giornale sui debiti della sua azienda - alelagattarossa : RT @giovanna_dt: I guai aziendali del dirigente M5s #DiBattista, socio di maggioranza con papà Vittorio della ditta di famiglia https://t.c… - DelMoroMassimo1 : RT @giovanna_dt: I guai aziendali del dirigente M5s #DiBattista, socio di maggioranza con papà Vittorio della ditta di famiglia https://t.c… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) "Tra le rose e le viole... Oggi sono in vena di filastrocche e rammentando, come diceva Renato Rascel, che è arrivata la bufera ed è arrivato il temporale, esorto gli amici, i conoscenti ed i segugi al soldo, di leggere, se ne sono capaci, i bilanci".Di, padre di Alessandro, ex deputato e volto noto di M5s, su Facebook ha commentato l'del, sulla vicenda dell'azienda di famiglia pubblicata. Secondo il quotidiano infatti la famiglia Disembrerebbe non aver ancora pagato lavoratori, fornitori e Inps.Cinquantatremila e 370 euro diverso i dipendenti; 151.578 euro diverso le banche; 135.373 euro diverso i fornitori; 60.177 euro ditributari. È quanto emerge dalla visura cameraleDi.Bi Tec. S.r.l., societàfamiglia di ...