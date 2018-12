Video Fiorentina Empoli | 3-1 | | highlights e gol della partita | Serie A 16giornata

Highlights Sassuolo-Fiorentina 3-3 - Video - gol e sintesi della partita. Pareggio pirotecnico di Mirallas al 96' : Incredibile Pareggio per 3-3 tra Sassuolo e Fiorentina nel lunch match della quindicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Partita pirotecnica al Mapei Stadium: i padroni di casa volano sul 2-0 grazie ai gol di Duncan e Babacar al 62′ e al 67′, Simeone accorcia le distanze al 70′ ma Sensi riallunga nuovamente all’80’. I neroverdi devono controllare il 3-1 a dieci minuti dal termine, ma i viola non mollano ...

Diretta/ Juventus Fiorentina Primavera - risultato live 0-0 - streaming Video : formazioni ufficiali! - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Fiorentina Primavera: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 8 dicembre 2018 per la 11giornata di campionato.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA/ Streaming Video e tv. I 22 precedenti : dodici successi gigliati - IlSussidiario.net : DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA PRIMAVERA: info Streaming video e tv della partita, attesa oggi 8 dicembre 2018 per la 11giornata di campionato.

Video Fiorentina-Juventus 0-3 - gli Highlights completi della partita e i gol. Cristiano Ronaldo ancora decisivo : La Juventus ha espugnato il campo della Fiorentina per 0-3 nell’anticipo della 14a giornata della Serie A di calcio grazie alle reti di Bentancur nel primo tempo e di Chiellini e Cristiano Ronaldo (su rigore) nella ripresa. I bianconeri salgono così a quota 40 in classifica, mentre i toscani restano a metà classifica con 18 punti ed oggi potranno essere staccati dal Torino. DI SEGUITO IL VIDEO CON GLI Highlights E LE RETI DI ...

Fiorentina-Juventus - la risposta dei tifosi bianconeri alle scritte su Scirea e sull’Heysel [Video] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da entrambe le tifoserie e, come purtroppo si è avuto modo di vedere nel pre partita, alcune volte si può eccedere e cadere nell’orrido, andando a toccare veri e propri tasti dolenti per intere famiglie che hanno subito delle disgrazie. Ovviamente non tutta la tifoseria viola può essere ritenuta responsabile delle scritte inneggianti all’Heysel o delle ingiurie nei confronti ...

SCRITTE CHOC CONTRO SCIREA E VITTIME HEYSEL/ Video - Allegri dopo Fiorentina-Juventus : "Vanno arrestati" - IlSussidiario.net : HEYSEL e insulti a SCIREA: SCRITTE CHOC prima di Fiorentina-Juventus. Video, Allegri duro: "Vanno arrestati". Le ultime notizie

Heysel e insulti a Scirea : scritte choc prima di Fiorentina-Juventus/ Video - l'ira di Nedved : "Una vergogna" - IlSussidiario.net : Heysel e insulti a Scirea: scritte choc prima di Fiorentina-Juventus. Video, l'ira di Nedved: "Una vergogna". Le ultime notizie

Fiorentina-Juventus LIVE : gol Ronaldo - i bianconeri dilagano! [FOTO e Video] : 1/56 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Fiorentina-Juventus LIVE : gol Ronaldo - i bianconeri dilagano! [Video] : Fiorentina-Juventus LIVE – La seconda gara del sabato pomeriggio di Serie A, vedrà scendere in campo Fiorentina e Juventus al Franchi di Firenze. I viola, reduci da un serie di pareggi, provano a stoppare la marcia inarrestabile della Juve, che ha vinto fino a questo momento 12 partite su 13. Nel 4-3-3 di Stefano Pioli, a centrocampo trova posto Edimilson Fernandes, con l’avanzamento di Gerson sulla linea degli attaccanti. ...

Fiorentina-Juventus LIVE : gol Bentancur - bianconeri avanti! [Video] : Fiorentina-Juventus LIVE – La seconda gara del sabato pomeriggio di Serie A, vedrà scendere in campo Fiorentina e Juventus al Franchi di Firenze. I viola, reduci da un serie di pareggi, provano a stoppare la marcia inarrestabile della Juve, che ha vinto fino a questo momento 12 partite su 13. Nel 4-3-3 di Stefano Pioli, a centrocampo trova posto Edimilson Fernandes, con l’avanzamento di Gerson sulla linea degli attaccanti. ...

Fiorentina-Juve nel ricordo di Astori : Chiellini lascia un mazzo di fiori sotto la Fiesole. Video : Fiorentina-Juventus nel ricordo di Davide Astori. Nel pre-partita del Franchi, il capitano bianconero Giorgio Chiellini ha lasciato sotto la Curva Fiesole un mazzo di fiori con la scritta #DA13, ...

Fiorentina-Juventus - che gol Bentancur : di Dybala l’assist - l’uruguayano rifinisce [Video] : Rodrigo Bentancur ha sbloccato Fiorentina-Juventus con un gol di sinistro davvero molto bello: uno-due con Dybala e poi calcio in porta Fiorentina-Juventus, bianconeri in vantaggio con gol di Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguayano ha insaccato su assist di Dybala, al termine di una bella cavalcata palla al piede. Il centrocampista è stato scelto per sostituire Pjanic in mezzo al campo e non ha tradito la fiducia di mister Allegri. La ...

Coreografia Fiorentina-Juventus - spettacolo mozzafiato al Franchi [FOTO e Video] : 1/5 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [Video] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...