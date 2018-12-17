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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 | 45 VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19:45 (Di lunedì 17 dicembre 2018) VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA CASILINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SULLA Roma FIUMICINO CODE PER LAVORI CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO; RITARDI TRA 120 E 180 MINUTI. RIPERCUSSIONI ANCHE PER LE LINEE FL6 (Roma – CASSINO) E FL7 (Roma – FORMIA) CON RITARDI FINO A 30 ...
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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E TRA CASILINA E A24 Roma TERAMO, QUI A CAUSA DI UN ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E ANCORA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA, E ANCORA TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLAN E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E ARDEATINA; INOLTRE, IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SU DUE CORSIE DI MARCIA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO I NTENSO, RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSGEUENDO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA. CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 17 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ...

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    Maltempo - neve in Emilia-Romagna : in azione i mezzi spalaneve e spargisale - Viabilità regolare : Nevica dal tardo pomeriggio di ieri anche sulle pianure dell’Emilia-Romagna: le precipitazioni si registrano in particolare nella parte centro-occidentale della regione. Dalla serata sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale anche a Bologna. Non si segnalano particolari disagi nei trasporti. Il traffico è regolare sulle autostrade della regione, salvo qualche rallentamento sul tratto appenninico dell’A1, tra Bologna e ...

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