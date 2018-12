Verso la manovra | ecotassa suv e auto lusso | taglio pensioni d' oro

Manovra - decisione della Commissione Ue Verso lo slittamento : E' probabile lo slittamento della decisione della Commissione Ue sulla Manovra del governo italiano. L'argomento, infatti, non risulta al momento inserito nell'ordine del giorno della riunione dell'...

Lavoro - Di Maio : “Centri per l’impiego? Verso sistema pubblico-privato. In manovra taglio del 30% del premio Inail” : “Sui centri per l’impiego andremo Verso un sistema misto pubblico-privato. Al centro ci sarà il navigator”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una iniziativa sulle startup a Milano. “È ormai confermato – ha aggiunto – che entrerà nella legge di Bilancio e lo firmerò come ministro del Lavoro il decreto sulle tariffe Inail che abbasserà del 30% alle imprese il costo del premio Inail: significa che ...

Manovra - Verso intesa su flat tax a pensionati e orfani femminicidio : Maggioranza e opposizione stanno cercando una convergenza, in commissione Bilancio del Senato, su alcune delle misure della Manovra, dalla flat tax al 7% per attirare i pensionati esteri al Sud alle ...

Manovra - bocciato l'emendamento che esclude la patrimoniale : il sospetto sul governo - Verso la stangata? : Il tutto mentre il rapporto con Giovanni Tria , il titolare 'alieno' dell'Economia, si fa sempre più complesso. Insomma, la situazione si fa sempre più complessa. E lo spiega nel dettaglio Fausto ...

Manovra - Moscovici : "Condivisibile sforamento deficit Francia - ma per Italia è diVerso" : Il superamento del deficit da parte della Francia sarebbe " indispensabile per rispondere all'emergenza del potere di acquisto" dopo anni di disavanzi eccessivi ed in seguito all'aumento delle imposte ...

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici Verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...

Sondaggi : Lega stabile al 32% - M5s cala nelle intenzioni di voto. Sale la sfiducia Verso la manovra : La Lega continua a essere il primo partito, alta e stabile al 32%. Il Movimento 5 Stelle, invece, scende di un punto e un decimale e si assesta al 26,2. Tra i due alleati ci sono ormai sei punti di stacco, e il consenso per il governo in carica è oltre il 58%. Sono i dati dell’ultimo Sondaggio di Swg, diffusi dal TgLa7 il 10 dicembre. Dalla rilevazione emerge che il Pd è stabile al 17,5 (-0,1 rispetto al 3 dicembre), Forza Italia cresce di ...

Manovra - al via commissione : tempi serrati.Verso emendamenti giovedì : Roma, 10 dic., askanews, - Con le relazioni di Gianmauro Dell'Olio, M5S, e Paolo Tosato, Lega, è iniziato in commissione Bilancio del Senato l'esame della Manovra per il 2019. L'iter in commissione è ...

La manovra Verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Giovanni Tria Verso le dimissioni - bomba del Corriere : manovra - non digerisce il nuovo ruolo di Conte : ... proprio nel momento in cui - come spiega Libero in edicola oggi - si è dimostrato tutt'altro che 'fesso', sul ministro dell'Economia piove la più clamorosa delle voci: quella delle dimissioni, ...

Manovra - Verso l'ok della commissione Camera. Oggi Ecofin a Bruxelles - : Prosegue l'esame degli emendamenti, con l'obiettivo di chiudere in serata e arrivare in Aula mercoledì. Approvate le misure sulla carta d'identità elettronica alle Poste e gli indennizzi per le ...

Manovra : Verso intesa - deficit limato tra l'1 - 9% e il 2% : Il quotidiano romano specifica inoltre che sarà lo stesso Conte a negoziare con i vertici della Commissione Ue e non il ministro dell'economia Giovanni Tria 'ma senza rinunce', come hanno specificato ...

Manovra : Verso modifiche - ma ancora nulla su reddito e pensioni : Roma, 2 dic., askanews, - Raddoppia il taglio dell'Imu per i capannoni così come promesso da Matteo Salvini e arrivano 4mila assunzioni per i centri per l'impiego, primo tassello per la realizzazione ...

