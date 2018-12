Usa | uccide figlio di 3 giorni e lo mette in un sacco dell' immondizia | ' Piangeva troppo'

Usa - la fidanzata è incinta : 16enne la uccide a coltellate : Non voleva il bambino che la fidanzatina 17enne portava in grembo. Lei forse non glielo aveva detto in tempo per abortire e lui ha preso la decisione di ucciderla. E' successo negli Stati Uniti, a Mishawaka, una cittadina a circa 150 miglia a nord di Indianapolis, nello Stato dell'Indiana. Il ragazzo, 16enne, una volta in manette, ha confessato l'atroce delitto, dicendo di averla assassinata perché non voleva diventare padre. Dunque, per mettere ...

Usa - bimbo di 3 anni trova una pistola e uccide la sorellina : Ancora una tragedia delle armi negli Stati Uniti. Izzy, una bambina di 4 anni, è morta 5 giorni dopo essere stata colpita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. A sparare il fratellino di 3 anni, che aveva trovato una pistola mentre si trovavano dalla nonna nello Stato dell'Indiana. Gli organi della bimba hanno salvato 8 bambini.Continua a leggere

Usa - ragazza 19enne ingaggiò un uomo per farsi uccidere : killer condannato : Una storia triste e crudele al tempo stesso arriva dal Colorado, negli Stati Uniti, precisamente da Adams County. I fatti che stiamo per esporre accaddero l'anno scorso, ma solo nelle ultime ore è arrivata la condanna per Joseph Lopez, di 33 anni, il quale si è dichiarato colpevole di aver ucciso Natalie Bollinger, una ragazza di 19 anni. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, poco meno di un anno fa, la ragazza stava vivendo un ...

Usa - litiga con il suo fidanzato e lo uccide schiacciandolo con i suoi 300 chili : Una donna, Windi Thomas, 44 anni, della Pennsylvania è finita in carcere per l'omicidio del convivente, Keeno Butler, suo coetaneo. Windi, che pesava più di 300 chili, durante un litigio ha prima ...

Usa - orrore in casa : mamma uccide il figlio di 5 anni - lo decapita e lo getta nel bidone : La scoperta shock da parte del padre del piccolo e marito della donna che, rientrato a casa, non ha visto il figlio e si è messo a cercarlo. Il bambino era stato avvolto in una busta di plastica nera e gettato nel bidone della spazzatura in garage. La donna, arrestata, soffre di una grave depressione che l'aveva spinta anche al suicidio.Continua a leggere

Uccide la coinquilina e abUsa del suo corpo : era ossessionato dai film porno : Ryan Thornton - un giovane con una vera e propria ossessione per la pornografia - ha ucciso la sua coinquilina con 17 coltellate poi ha abusato del suo corpo.Continua a leggere

Usa - picchia la figlia adottiva neonata e la uccide : 'Non smetteva di piangere' : Una vera e propria tragedia familiare, in cui a perdere la vita purtroppo è ancora una volta una vittima innocente. L'ultimo drammatico episodio si è consumato negli Stati Uniti d'America, precisamente in Florida, dove un uomo, il ventinovenne Artem Eydelman, ha ucciso la propria figlia, Gwendolyn Eydelman, mentre era impegnato a cambiarle il pannolino. Un raptus di follia che l'ha portato ad usare violenza sulla piccola perché quest'ultima ...

"ScUsa - non ce la faccio più a prendermi cura di te" : uccide la moglie e si lancia dalla finestra : Un uomo di 93 anni a Bologna ha ucciso la moglie 91enne, gravemente malata, e poi si è buttato dalla finestra al terzo piano...

Usa - polizia uccide per errore un 21enne di colore : scambiato per l'attentatore del black friday : La polizia di Birmingham, in Alabama, è in piena bufera dopo la morte di un 21enne di colore ucciso venerdì sera da un agente che, vedendolo con un'arma in mano, lo aveva scambiato per il responsabile ...

Usa - strage familiare : uccide le figlie e la moglie - voleva sposarsi con l'amante : Una vicenda che ha il sapore di una vera e propria tragedia familiare. Un episodio, però, causato dalla furia e dalla crudeltà di un uomo, Christopher Watts, trentatreenne del Colorado, negli Stati Uniti d'America, che si è reso protagonista di un efferato pluriomicidio nei confronti delle sue figlie piccole e di sua moglie per poter arrivare al suo unico obiettivo: quello di risposarsi, ma con la sua amante. Secondo quanto riferisce il ...

Madre uccide i figli nel sonno in casa : “Volevo salvarli dal padre che abUsava di loro” : Le vittime sono un 18enne e una 16enne, l'unica sopravvissuta alla strage famigliare è la loro sorella minore, una 14enne che è riuscita a scappare. La Madre da tempo aveva ingaggiato una battaglia legale per la custodia dei figli con l'ex marito e padre dei ragazzi, accusandolo di abusi sui figli.--"Volevo salvarli dal padre, meglio morti che con lui", così una Madre si è giustificata davanti agli inquirenti dopo aver ucciso a colpi di pistola ...

Khashoggi - Erdogan accUsa : 'L'ordine di ucciderlo è arrivato dalle alte sfere saudite' : In un editoriale sulle colonne del Whashington Post, Erdogan lancia precise accuse sul caso Khashoggi . 'L'ordine è arrivato dal più alto livello del governo saudita'. Il presidente della Turchia ...

Rota Greca. Mario Spanarelli uccide a bastonate e coltellate Antonietta MUsacchio : Dramma familiare a Rota Greca in provincia di Cosenza. Un anziano di 87 anni ha ucciso la moglie spinto dall’esasperazione

Usa - uomo spara nello studio yoga e poi si uccide : ferite almeno 4 persone : Ha aperto il fuoco in uno studio di yoga, ferendo almeno quattro persone in uno studio yoga prima di togliersi la vita. L'episodio - che secondo un portavoce della locale municipalità sarebbe legato ...