United-Newcastle | le offese di Mourinho | nessun appello della Football Association

Manchester United-Newcastle - Mourinho rinviato a giudizio per l'insulto alle telecamere : Prima lo sfogo, ora la squalifica? La Football Association ha aperto un'inchiesta verso l'allenatore portoghese, rinviandolo a giudizio per quanto accaduto dopo la sfida contro il Newcastle del 6 ...

Manchester United - il gol di Martial col Newcastle costa 10 milioni : L'attaccante classe '95 è stato protagonista della rimonta dello United sul Newcastle, una rete che pesa sulle casse della società inglese. L'articolo Manchester United, il gol di Martial col Newcastle costa 10 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRETTA LIVE/ Manchester United-Newcastle - SCORE 0-2 : streaming su SkyGo : 58' - Matt Ritchie Newcastle viene ammonito. 52' - Nemanja Matic ha una clamorosa occasione che non viene però finalizzata come dovuto. I padroni di casa stanno aumentando il pressing cercando la via del gol che tarda però ad arrivare. 47' - Romelu Lukaku Manchester Utd prova a trovare la via del gol non riuscendoci. 46' - Ricomincia la partita: RISULTATO 0-2. Manchester United-Newcastle:FINE PRIMO TEMPO. La partita termina con il doppio ...

MOURINHO SCACCIA L'ESONERO/ Manchester United rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Newcastle : lo Special One è salvo : MOURINHO esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle nel primo tempo, lo Special One rimonta due gol di svantaggio e risponde ai critici: Mou è ancora vivo.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Mourinho esonerato dal Manchester United?/ Ultime notizie - a picco col Newcastle : la Juventus aspetta... : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle: il tecnico portoghese è in bilico, e la Juventus aspetta in vista della Champions League. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:31:00 GMT)

Manchester United vs Newcastle - Formazioni Ufficiali Premier League 06-10-2018 : Premier League 2018-2019, 8^ giornata: le Formazioni Ufficiali di Manchester United-Newcastle in programma alle ore 18.30. Mourinho si gioca la panchina.Il sabato di Premier League, valevole per l’8^giornata di campionato, si chiude con la gara di Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Newcastle United.Le Formazioni Ufficiali di Manchester United-Newcastle UnitedManchester United: De Gea, Young, Smalling, Bailly, Shaw, ...

LIVE/ Manchester United-Newcastle : pronostico e probabili formazioni. Streaming su Sky : Manchester United e Newcastle si affronteranno all'Old Trafford sabato 6 ottobre 2018. I due team in questa stagione della Premier League non sanno attraversando un bel periodo, poco proficuo in termini di risultati. I padroni di casa sono 10mi in classifica con 10 punti all'attivo: nell'ultima gara è arrivata la sconfitta 3 ad 1 contro il West Ham. Gli ospiti sono invece 18esimi (terzultimi) in classifica e all'attivo hanno solamente due punti ...