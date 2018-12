UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 18 e mercoledì 19 dicembre 2018

UNA VITA Anticipazioni 18 dicembre 2018 : Blanca sposerà Samuel ma non può negare di essersi perdutamente innamorata di Diego e di essere da lui ricambiata.

Anticipazione UNA VITA : Rosina disperata lascia Liberto - ecco perché : Una Vita anticipazioni: Rosina scopre di non essere incinta e lascia Liberto Nelle prossime settimana a Una Vita accade davvero di tutto. Oggi ci concentriamo però solo su Rosina. L’amore tra la dolce donna di Acacias 38 e il bel Liberto prosegue a gonfie vele. In ogni caso, qualcosa sta per rovinare la loro meravigliosa […] L'articolo Anticipazione Una Vita: Rosina disperata lascia Liberto, ecco perché proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA - anticipazioni : Arturo inganna ancora Simon sulla morte di Elvira : Simon Le puntate di Una Vita in onda questa settimana saranno incentrate sulla presunta morte di Elvira Valverde (Laura Rozalen): dopo il ritrovamento del ritratto eseguito dal pittore Ozman, Simon Gayarre (Jordi Coll) tenterà infatti di scoprire se la sua ex sia ancora viva ma si scontrerà, ancora una volta, con la cattiveria di Arturo (Manuel Regueiro), il quale, pur di mantenere intatta la bugia sul naufragio della Gran Victoria, minaccerà ...

Trame spagnole UNA VITA : Casilda si innamora - Servante non riesce a dimenticare la moglie : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima soap opera iberica “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di guardare la settimana in corso, la domestica Casilda Escolano dopo un’iniziale titubanza dimostrerà di nutrire un certo interesse sentimentale per Ceferino. Il portinaio Servante Gallo invece non riuscirà a stare tranquillo perché anche se deciderà di credere che sua ...

Beautiful lascia il posto a UNA VITA che raddoppia : ecco da quando : Brutte notizie per i fan di Beautiful che non solo devono subire ogni giorno tagli, ritardi e una quantità enorme di pubblicità durante la messa in onda, ma che adesso dovranno dire addio alla soap americana. Quella che inizia oggi è l’ultima settimana di programmazione per Beautiful che da lunedì lascerà posto ad Una Vita. La soap spagnola raddoppia, tra una vacanza e l’altra, approfittando dell’assenza di Beautiful e, da ...

Spazio : a caccia di vita su Europa - la NASA progetta UNA trivella nucleare : A caccia di vita su Europa, il satellite naturale di Giove che sotto la superficie nasconde un oceano caldo di acqua liquida e salata potenzialmente in grado di ospitare microbi: la NASA sta studiando una trivella a propulsione nucleare per perforare lo strato di ghiaccio, ed il relativo progetto è stato presentato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Chicago, coordinato da Andrew Dombard, al convegno annuale di Washington ...

UNA VITA - cosa succede questa settimana (dal 17 al 22 dicembre 2018) : Inizia una nuova settimana con le puntate di Una VITA, caratterizzate soprattutto da Blanca che accetta la proposta di matrimonio di Samuel (ma lei è sempre innamorata di Diego). Spazio anche ad Antonito, che ancora una volta si ritroverà nei guai… Occhio, cari telespettatori: così come per Il segreto, anche Una VITA avrà una settimana lunga: la telenovela, vista la pausa natalizia di Amici, sarà trasmessa anche questo sabato. Detto ciò, ...

UNA VITA Anticipazioni 17 dicembre 2018 : Blanca accetta di sposare Samuel : La Dicenta consola l'Alday, triste per le condizioni di salute del padre e accetta di diventare sua moglie.

ALESSANDRO CATTELAN LASCIA X FACTOR? / 'È UNA fetta grossa di vita : arriverò al nono anno - poi vediamo...' : ALESSANDRO CATTELAN condurrà il suo ultimo X Factor nel 2019: le parole nell'intervista riLASCIAta al Corriere della Sera.

Trame UNA VITA : Blanca dà alla luce un bambino morto dopo essere fuggita da Acacias 38 : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovela scritta da Aurora Guerra che continua a far emozionare i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata da Elena Gonzalez. La figlia di Ursula, infatti, deciderà di scappare da Acacias 38 insieme a Diego ma inizierà ad avvertire i primi segnali del travaglio di parto e sarà costretta a fare dietrofront. Una Vita ...

UNA VITA anticipazioni : OLGA è una “selvaggia” - cosa farà BLANCA? : OLGA Dicenta (Sara Sierra), la secondogenita della perfida Ursula (Montserrat Alcoverro), diventerà un personaggio fondamentale delle prossime puntate italiane di Una Vita: abbandonata dalla madre (convinta che fosse indemoniata) nel Bosco delle Dame quando aveva soltanto cinque anni, la sorella gemella di Blanca (Elena Gonzalez) arriverà a calle Acacias per vendicarsi di Ursula e, proprio per questo, comincerà a lasciarle dei segnali ...

Marta - UNA VITA in bicicletta sognando le Olimpiadi di Tokyo : Non so se mia figlia deciderà di diventare una sportiva, ma da mamma e da donna mi auguro che qualora dovesse farlo potrà farlo in un mondo con regole uguali per tutti senza discriminazioni tra ...

Evitata procedura di sfratto a UNA famiglia orvietana. CasaPound esulta : Nel pomeriggio di domenica 16 dicembre , i militanti del nucleo orvietano di CasaPound Italia hanno issato un tricolore ad Orvieto Scalo, nel complesso abitativo denominato 'Il Borgo', in segno di ...

Cuori spezzati e torte di Natale - UNA dolce lettura per le festività : Il romanzo edito quest'anno dall'autrice Amy Bartley é un'ottima lettura per introdursi nell'ambientazione natalizia. "Cuori spezzati e torte di Natale" è infatti il libro ideale da leggere, vicino al caminetto e con una tazza fumante in mano, durante le vacanze natalizie. Si tratta di una trama che accontenta anche i fautori della storia passata, dato che la vicenda è ambientata principalmente durante gli anni quaranta dello scorso secolo ...