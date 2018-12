Una videocamera da taschino vi suggerirà chi sono le persone che incontrate e di cui non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Nell’antica Roma c’era il nomenclator, lo schiavo o il liberto che seguiva passo passo il padrone per strada e gli suggeriva all’orecchio con discrezione i nomi delleche incontrava, per evitargli brutte figure. Nell’era digitale il nomenclator sta per essere sostituito da unadacome la OrCam MyMe, un progetto che sulla piattaforma Kickstarter di finanziamento collettivo ha già raggiunto la somma per andare in produzione.Il gadget tecnologico, basato su un sistema di riconoscimento facciale, scatterà una foto al secondo di tutte leche si incontrano per strada, ad una conferenza, durante un evento pubblico e incrocerà i dati con la rubrica telefonica e fotografica dello smartphone e con i social network. I nomi che corrispondono alle foto appariranno sul display del telefono o dello smartwatch insieme con le altre ...