Un successo il concerto di Alessandra Amoroso a Bari per La Notte dei Doni con i successi

Tragedia Corinaldo - 6 morti : cosa è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta : Ci sono anche sette feriti gravi. Fuggi fuggi generale scatenato dall'utilizzo di uno spray al peperoncino spruzzato da una ragazzo (già identificato) sulla folla. Si indaga su sovraffollamento e misure di sicurezza del locale. La sala aveva infatti una capienza inferiore alle 500 persone, ma sarebbero stati venduti più di 1.300 biglietti.Continua a leggere

Tragedia discoteca - il fratello di una ragazza ferita : “Aveva avvisato mia sorella che sarebbe successo - non è la prima volta al concerto di Sfera” : “Non credo sia stata una bravata, quella dello spray al peperoncino, sono tre volte che succede ai concerti di Sfera, lo scorso anno al Mamamia e poi anche a Rimini. Credo sia qualcuno che vuole fare un dispetto a lui“. Amos, 21 anni, è il fratello di una 15enne rimasta ferita nella calca che ha causato una vera e propria Tragedia nella discoteca La Lanterna Azzurra di Corinaldo. La ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale ...

Cosa è successo al concerto di Sfera Ebbasta al Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) : Tutto quello che c'è da sapere sulla strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corindolo prima del concerto di Sfera Ebbasta: numero delle vittime e dei feriti, ricostruzione, indagini, polemiche sulla sicurezza e precedenti, tra cui quello di piazza San Carlo a Torino.Continua a leggere

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : “Ecco cosa è successo - mio figlio vivo per miracolo” : Il racconto del papà di un ragazzino che era al concerto del rapper nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: "Un ragazzo nel corso di un principio di rissa ha spruzzato uno spray urticante. Mio figlio e i suoi amici sono stati fortunati perché la corriera che avevano preso per andare al concerto ha fatto tardi ed è arrivata poco prima che il fatto succedesse e quindi non hanno fatto neanche in tempo ad entrare"Continua a leggere

RIKI a Buenos Aires - in concerto in Argentina con CNCO dopo il successo di Dolor De Cabeza : RIKI a Buenos Aires si esibirà il 7 dicembre prossimo in concerto con il gruppo CNCO. L'artista italiano sarà sul palco dell'Ippodromo Palermo di Buenos Aires e si esibirà dal vivo per i fan argentini. dopo il successo del singolo Dolor De Cabeza, in Italia e non solo, RIKI ha apparentemente preso una pausa dalle scene per lavorare in realtà a nuovi progetti. Tra questi, il suo percorso all'estero, nei Paesi del Latin America, ma anche nuovi ...

Uomini e Donne - Teresa e Luca al concerto di Irama : ecco cos’è successo : Uomini e Donne, Teresa Langella e Luca Daffrè beccati in esterna al concerto di Irama Teresa Langella e Luca Daffrè di Uomini e Donne sono stati avvistati durante un’esterna. I fan sono impazziti nel sapere che i due protagonisti del Trono Classico abbiano deciso di assistere a un concerto di Irama. Sono diverse le foto […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Luca al concerto di Irama: ecco cos’è successo proviene da Gossip e ...

Concerto U2 - biglietto venduto a oltre 200 euro ma il posto non esiste. Mediolanum Forum : “Già successo in quel settore” : Avevano comprato su TicketOne due biglietti per il Concerto degli U2 del 12 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Settore C27, fila 1, posti 7 e 8, “pacchetto vip argento”, quello da veri fan. Ma la coppia, arrivata all’interno del palasport, ha avuto un’amara sorpresa. Una delle due sedute prenotate era inesistente. In quello spicchio di tribuna, infatti, l’ottavo sedile della prima fila è occupato dalle scale di ...