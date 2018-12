Un regalo di Natale al giorno | -8

Natale - un regalo su 3 si compra online : 18.52 Quest'anno il 35% dei regali sarà acquistato online sui siti specializzati nell'e-commerce, spiega il Codacons. Tra i regali più gettonati ci sono smartphone,tablet,pc e piccoli elettrodomestici. Poi l'abbigliamento e, al terzo posto, i giocattoli destinati ai bambini. In calo cosmetici, profumi,bigiotteria e gioielli. La spesa complessiva registra un aumento del 2,5%, pari a 10,2 mld di euro. Il 30% degli italiani ha anticipato la ...

The Superstars in radio dal 3 Dicembre con il singolo “Senza un regalo non è Natale” : ALL MUSIC NEWS The Superstars in radio dal 3 Dicembre con il singolo “Senza un regalo non è Natale” Il nuovo progetto di Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini che vede partecipi anche i ragazzi della PopMusicSchool e altri ospiti. Dopo il singolo di questa estate dal titolo Estate Rock&Roll ecco il singolo di Natale “Senza un regalo non è Natale”. Una traccia romantica, cantata in featuring con le bellissime voci delle ...

Napoli - trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino : A Napoli c’è chi non si perde d’animo e per evitare gli ingorghi del traffico natalizio si carica l’auto giocattolo sul motorino e procede incurante dei rischi. L'articolo Napoli, trasporti eccezionali in vista del Natale. Il regalo ingombrante non teme il traffico cittadino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ciclismo – regalo di Natale commovente per Thomas : il britannico riceve un nuovo trofeo del Tour de France dopo il furto dello scorso ottobre [VIDEO] : Speciale sorpresa per Geraint Thomas questa mattina: consegnato un nuovo trofeo del Tour de France al britannico del Team Sky Domenica speciale per Geraint Thomas: il ciclista britannico del Team Sky ha ricevuto una fantastica sorpresa, un Regalo di Natale anticipato, inaspettato e graditissimo. Thomas è stato ospite di Sunday Brunch, un programma televisivo della BBC, durante il quale è stato incredibilmente sorpreso: il britannico ha ...

Natale - Codacons : quest’anno un regalo su 3 acquistato online : Milioni di italiani sono alle prese con gli acquisti di Natale, scegliendo i regali da mettere sotto l’albero e doni da destinare ad amici, familiari e partner. Negozi e centri commerciali di tutte le città sono presi d’assalto ma a guadagnare posizioni rispetto al passato è senza dubbio l’e-commerce. Quest’anno più di un regalo di Natale su 3 (il 35% del totale) sarà acquistato online, ricorrendo a portali e siti ...

Un regalo di Natale al giorno : -9 : Perché d'inverno la vitamina C è importante (non evita il raffreddore, ma aiuta a rafforzare il sistema immunitario)

IL GALEMPIO/ Tre atti e due intermezzi per un regalo di Natale sulla lirica : La strenna perfetta per un amico o un'amica che va a teatro è un libro dal titolo insolito e strano scritto da Piero Rattalino

Natale - contrordine del pediatra : “Il regalo migliore per i bambini? Un cucciolo” : Ultimi giorni per mamme e papà alle prese con i doni di Natale. Il regalo migliore e più gradito? “E’ un cucciolo, meglio un cane, più interattivo ma anche impegnativo. Va benissimo anche un gatto, più autosufficiente e pertanto meno oneroso per la famiglia. Se l’impegno spaventa, però, vanno bene anche un pesce rosso o una piccola tartaruga”. Ad assicurarlo all’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, ...

Un regalo per noi stessi? Non tornare a casa per Natale : Natale è, forse, il giorno più desiderato ed atteso dalla maggioranza delle persone che abitano questa terra. Non esiste un’altra data capace di riunire sotto lo stesso tetto, e con la stessa efficacia, famiglie distanti chilometri. Tutti si gongolano della gioia della festività invernale, e si beano, coccolandosi tra pranzi in famiglia e regali costosi. Lo scenario appena descritto, per alcuni, rappresenta la visione di una vita ideale ...

Per un'amica speciale, per la compagna di sempre, di tante avventure. Un dono simbolico, oppure un piccolo pensiero che crei un'atmosfera unica, calda e ricca ...

Per chi è ancora alla ricerca del regalo giusto, capace di emozionare, ecco qualche consiglio. Intanto l'idea di partenza è quella di regalare bei ...

A Natale regala un biglietto a teatro. Sconti e idee regalo per acquisti entro il 24 dicembre 2018 per assistere a uno spettacolo presso Il ... : ...00 2, 1 persona: 3 biglietti per 3 spettacoli: - DON CHISCIOTTE o DON GIOVANNI - ENRICO BERTOLINO - INVITO ALLA LIRICA 1° settore ' 85,00; 2 ° settore ' 75,00 3, 2 persone: per ciascuna 2 spettacoli /...

Splendido regalo di Natale per la piccola Giada - in attesa di trapianto : ci sono due donatori : La piccola è di Giugliano, Napoli. La gioia della mamma su Facebook per il "dono" di Natale: "I medici ci hanno fatto...

Un regalo di Natale al giorno : –12 : Un regalo che si mangia, ma non il solito buon panettone (o pandoro): magari vi farà scoprire cos'è il kumquat