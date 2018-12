Un matrimonio da favola film stasera in tv 18 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: Il vestito perfetto per un matrimonio da favola… abito #lavanda by #CapriSposa #capriwedding #caprisposa - capri_sposa : Il vestito perfetto per un matrimonio da favola… abito #lavanda by #CapriSposa #capriwedding #caprisposa - Castellodideci1 : A Natale siamo tutti più buoni: vogliamo aiutarvi a realizzare il vostro sogno più grande, vi promettiamo un 2019 d… - salnaigrelloz : RT @IlCommentatore_: I ragazzi della mia età sono alla ricerca della location da sogno per il loro matrimonio da favola. Io invece cerco se… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Undaè ilin tv martedì 182018 in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola diretta da Carlo Vanzina ha come protagonisti Ricky Memphis e Adriano Giannini. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVUndain tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2014 REGIA: Carlo Vanzina ATTORI: Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Andrea Osvárt, Max Tortora, Luca Angeletti, Roberta Fiorentini, Teco Celio DURATA: 91 Minuti Undain tv:Vent’anni dopo la maturità Daniele (Ricky Memphis) invita i suoi quattro ex compagni di liceo, un tempo inseparabili, alle sue nozze in Svizzera. Lui è l’unico del ...