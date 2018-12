calcioweb.eu

: Un grande cartello è stato appeso in sede in #Lega Pro [FOTO] - CalcioWeb : Un grande cartello è stato appeso in sede in #Lega Pro [FOTO] - LegaProOfficial : Un grande cartello in Lega Pro. #SerieC #17dicembre ?? - sam_samuele : RT @SaraNardi9: @matteosalvinimi Nel frattempo.. dai prova del tuo grande coraggio: condividi questo! -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) UnininPro. Bianco con parole scritte a caratteri cubitali, che sono la base dell’attività di ogni giorno. L’idea è del Presidente dellaPro, Francesco Ghirelli. Le parole sono valori, riforme, identità, innovazione, regole, tifosi, formazione di giovani dirigenti sportivi e giovani. “abbiamoilcon parole chiave- spiega Ghirelli- che si stanno traducendo in fatti e che sono la base dell’attività inPro: dai vertici, ai club fino ai dipendenti della stessa. Chiunque entrerà inconoscerà la strada che stiamo percorrendo”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo UnininProCalcioWeb.