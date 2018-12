Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in questo momento è fondamentale la trattativa che conta è Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione ha detto Luigi Di Maio sul blog delle stelle Insomma sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte il momento quindi di essere compatti di non cedere alle ...

Cesare Battisti latitante in Brasile/ Ultime Notizie - 20 foto con travestimenti : polizia garantisce anonimato : Cesare Battisti latitante. Ultime notizie, polizia diffonde 20 foto con travestimenti: ha lasciato il Brasile? E' caccia all'ex brigatista, ore decisive.

CESARE BATTISTI LATITANTE IN BRASILE/ Ultime Notizie - 20 foto con travestimenti : prossime 48 ore decisive : CESARE BATTISTI LATITANTE. Ultime notizie, polizia diffonde 20 foto con travestimenti: ha lasciato il BRASILE? E' caccia all'ex brigatista, ore decisive.

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Sondrio - gravissimo incidente stradale : 6 morti - 17 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Sondrio, gravissimo incidente stradale: 6 morti. Ecotassa: Archiviata , 17 dicembre 2018,

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli uno scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera lungo la Statale 38 dello Stelvio in Valtellina il territorio di cercino hanno perso la vita 5 occupanti di una Fiat Panda di cui 4 residenti a Tirano Sondrio e uno a Bologna il conducente della Fiat 500x quest’ultimo residente a Como un bilancio drammatico di 6 vittime di età compresa tra i 26 e i 52 ...

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli uno scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera lungo la Statale 38 dello Stelvio in Valtellina in territorio di cercino hanno perso la vita 5 occupanti di una Fiat Panda di cui 4 residenti a Tirano Sondrio e uno a Bologna il conducente della Fiat 500x quest’ultimo residente a Como un bilancio drammatico di 6 vittime di età compresa tra i 26 e i 52 ...

Calabria - obbligo di dimora per governatore Oliverio/ Ultime Notizie - appalti pubblici : politici coinvolti : Calabria, governatore Oliverio: obbligo di dimora dopo operazione della Guardia di Finanza in materia di appalti pubblici. Le Ultime notizie.

PULLMAN FLIXBUS : MORTA DONNA ITALIANA/ Ultime Notizie - incidente Zurigo in un punto critico dell'autostrada : PULLMAN FLIXBUS, incidente a Zurigo: è ITALIANA la DONNA MORTA, 3 feriti gravi tra cui due autisti genovesi. Ultime notizie, punto critico della A3.

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio tragedia nella notte incidente stradale in provincia di Sondrio sei Vite spezzate un uomo di 52 anni e 5 giovani tra i 20 e 33 anni uno schianto frontale avvenuto lungo la strada provinciale valeriana l’innesto della statale 38 variante di Morbegno l’uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500x i giovani erano a bordo ...

Pullman Flixbus incidente a Zurigo : morta italiana/ Ultime Notizie - due autisti genovesi gravi : le indagini : Pullman Flixbus, incidente a Zurigo: è italiana la donna morta, 3 feriti gravi tra cui due autisti genovesi. Ultime notizie, le indagini.

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio vertice A Palazzo Chigi ieri sera Trovate le coperture per la legge di bilancio in deficit al 20 4% i vice premier Salvini è Di Maio parlano di ore decisive tali interventi ecotassa soltanto per le auto extralusso è il Suv se le loro emissioni superano di almeno 20 punti la norma originaria verranno aumentate le colonnine per ...

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabry Da Luigi in studio vertice A Palazzo Chigi ieri sera Trovate le coperture per la legge di bilancio in deficit al 20 4% i vice premier Salvini è Di Maio parlano di ore decisive tali interventi ecotassa soltanto per le auto extralusso è il Suv se le loro emissioni superano di almeno 20 punti da Norma originaria verranno aumentate le colonnine per ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : l'Ecotassa non si farà - 17 dicembre 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Ecotassa: Archiviata, Allerta maltempo, Incidente a autobus Flixbus , 17 dicembre 2018, .

Ultime Notizie Roma del 17-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabry Da Luigi in studio vertice A Palazzo Chigi ieri sera Trovate le coperture per la legge di bilancio in deficit al 20 4% i vice premier Salvini è Di Maio parlano di ore decisive tra gli interventi ecotassa soltanto per le auto extralusso è il Suv se le loro emissioni superano di almeno 20 punti da Norma originaria verranno aumentate le colonnine ...