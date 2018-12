Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | l' Ecotassa non si farà  | 17 dicembre 2018

Ultime notizie Roma del 17-12-2018 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabry Da Luigi in studio vertice A Palazzo Chigi ieri sera Trovate le coperture per la legge di bilancio in deficit al 20 4% i vice premier Salvini è Di Maio parlano di ore decisive tra gli interventi ecotassa soltanto per le auto extralusso è il Suv se le loro emissioni superano di almeno 20 punti da Norma originaria verranno aumentate le colonnine ...

Scuola - aumento stipendi Ultime notizie : docenti indignati ‘Avete visto che differenza?’ : La notizia del cospicuo aumento stipendiale a favore dei dirigenti scolastici (815 euro lordi) ha, naturalmente, suscitato il malumore nei docenti della Scuola pubblica italiana: in attesa del rinnovo del loro contratto, le risorse stanziate nella Legge di Bilancio lasciano presupporre un aumento di soli 90 euro lordi mensili, un’altra elemosina dopo quella elargita con l’ultimo contratto. A sottolineare il malcontento dei ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 tutti i segni : anno di rotture - Ultime notizie Flash : L'Oroscopo di Paolo Fox del 2019 annuncia un anno di rotture ma non per tutti i segni zodiacali. Ecco cosa succederà segno per segno

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Queste sono le ore più importanti che si stanno vivendo da 4 marzo a questa parte il momento di essere compatti non c’è della strumentalizzazione provocazioni così Di Maio sul blog delle stelle a proposito della trattativa con Bruxelles sulla manovra pure chiave anche secondo Matteo Salvini saranno ...

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un pullman da Genova a casella. almeno 13 italiani Ha sbandato sull’autostrada e si è schiantato contro un muro presso Zurigo Svizzera una donna è morta e una quarantina di persone sono rimaste ferite è accaduto questa notte appartenenti ad una filiale era diretta a Dusseldorf in Germania identità della vittima ...

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 16 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Queste sono le ore più importanti che si stanno vivendo da 4 marzo a questa parte il momento di essere compatti e non cedere a strumentalizzazioni provocazioni così Di Maio sul blog delle stelle a proposito della trattativa con gruppi al sulla manovra pure chiave anche secondo Matteo Salvini saranno la cartina di ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 tutti i segni : anno di rotture - Ultime notizie Flash : L'Oroscopo di Paolo Fox del 2019 annuncia un anno di rotture ma non per tutti i segni zodiacali. Ecco cosa succederà segno per segno

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale agRoman ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo incontro stasera per superare i nodi legati alla manovra l’appuntamento è a Palazzo Chigi tra Conte Di Maio Salvini tra carrozzeria Garavaglia Castelli anche l’ecobonus diventato un argomento di visivo tra lega e Movimento 5 Stelle oltre provvedimenti bandiera su pensioni il reddito via libera alle regole per applicare ...

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio Speriamo che la politica torna a salire la tensione tra i due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio al centro dello scontro ci sono la manovra gli eventuali passi indietro da fare su pensioni e reddito di cittadinanza Per trovare altri 5 miliardi di euro necessario evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea ma c’è ...

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto e buona domenica dalla redazione da Francesco Vitali studio un nuovo incontro stasera per superare i nodi legati alla manovra l’appuntamento è a Palazzo Chigi tra Conte Di Maio Salvini fracaro Tria Garavaglia e castelli anche le con bonus è diventato un argomento di visivo tra lega e Movimento 5 Stelle oltre ai provvedimenti bandiera su pensioni e reddito via libera le regole per ...

GILET GIALLI - DUE MORTI AI BLOCCHI STRADALI/ Ultime notizie - manifestanti presenti in piazza in forte calo : GILET GIALLI, quinta mobilitazione a Parigi. Ultime notizie Francia, due MORTI negli scontri: sugli Champs-Elysees irrompono le Marianne a seno nudo.

Cassino - bambina di 7 anni precipita dal terzo piano/ Ultime notizie : albero attenua caduta - ma è grave : Cassino, bambina di 7 anni precipita dal terzo piano. Ultime notizie: albero attenua caduta, ma è grave. Indagini in corso

Gilet gialli - irrompono Marianne a seno nudo sugli Champs-Elysees/ Ultime notizie - due morti nelle proteste : Gilet gialli, quinta mobilitazione a Parigi. Ultime notizie Francia, due morti negli scontri: sugli Champs-Elysees irrompono le Marianne a seno nudo.

Ultime notizie Roma del 15-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno sabato 15 dicembre l’informazione Salvini difende l’operato del Governo è sicura che vecchia politica poteri forti rimarranno delusi andiamo avanti dice per difendere il diritto al lavoro e la pensione alla sicurezza e la salute col sostegno del Popolo nulla impossibile garantisce Intanto ti mai a chi gli chiede di commentare le critiche del ...