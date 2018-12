Ucraina | si lancia dal 14° piano ma il paracadute fai da te non si apre | muore a 15 anni

Blastingnews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) La prima ad incitarlo, è stata proprio sua madre. Un lancio di un adolescente dal 14esimodi un palazzo, si è tramutato in un suicidio in diretta, sia pure involontario. La vittima aveva appena 15, si chiamava Bogdan Firsov, ed era un ragazzino ucraino, temerario ma sprovveduto, circondato da adulti non da meno di lui. Come un novello Icaro, ha voluto sperimentare in condizioni di pericolo estremo, anziché ali di cera, unche aveva fabbricato in casa e che non si è aperto.Il volo mortale per fare un video social Il ragazzino voleva compiere un'impresa storica, e invece si è schiantato al suolo in pochi istanti facendo una fine assurda. Aveva realizzato da sé unartigianale consultando alcuni tutorial su Internet. Nessuno l'aveva ostacolato in questa folle idea. Quindi, indossata l'attrezzatura e un elmetto in testa che secondo lui avrebbe dovuto ...