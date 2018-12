Uber e Starbucks | alleanza strategica Negli Usa il caffè a casa è garantito

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Cosa succede se, uno dei colossi della mobilità condivisa, unisce le forze con, la catena dipiù famosa d’America? Succede che presto sarà possibile ordinare un espresso a domicilio e vederselo recapitare a caso o in ufficio in meno di 30 minuti. Perlomeno se abitate dall’altra parte dell’Atlantico. A consegnarlo saranno proprio i ragazzi di: dal prossimo anno, infatti, oltre 2 mila dei punti venditapresentiUSA offriranno questo servizio tramite l’appEats, che prevede la possibilità di ordinare online e di farsi recapitare acappuccino e cornetto.“Abbiamo imparato molto sulle consegne a domicilio in Cina in partnership con Alibaba” ha affermato l’amministratore delegato di, Kevin Johnson, in un’intervista congiunta alla Cnbc con il numero uno di, Dara Khosrowshahi. Il colosso ...