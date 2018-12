Trump e la Guerra al Natale

Guerra dazi - Trump ha vinto la prima battaglia con la Cina : In una concessione importante, la Cina pare abbia accettato di rinunciare alla politica industriale giudicata dagli Usa 'sleale e anti concorrenziale' del 'Made in China 2025 : si tratterebbe di un passo indietro fondamentale, che rappresenta per l'amministrazione Trump un'...

Trump vs. Obama : la guerra a chi fa più debito - per adesso vince Obama. Ma chi farà più crescita - a parità di debito? Il vantaggio dei tassi ... : Guardiamo prima di tutto cosa è successo a due fattori fondamentali per sostenere l'economia durate i mandati di Obama e Trump, soprattutto nei primi due anni: tassi di intersse e cambio del dollaro. ...

Guerra commerciale - Trump su Twitter : 'Con Cina o VERO ACCORDO o nessun accordo' : Nuovo tweet del presidente Usa Donald Trump sui rapporti commerciali con la Cina, dopo la tregua sui dazi di 90 giorni concordata con la controparte, in occasione della riunione del G20 di Buenos ...

Guerra dazi : Trump Xi in tregua - ma quanto può durare? : Entrambi questi fattori sono positivi per l'economia, che dovrebbe perdere slancio l'anno prossimo, man mano che gli stimoli fiscali scemeranno. La domanda è: quanto può durare la tregua? Segnali di ...

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua nella guerra commerciale : La Casa Bianca: “incontro di grande successo”. Dal primo gennaio i dazi americani non aumenteranno. In cambio i cinesi acquisteranno più prodotti made in Usa. I negoziati continuano sui punti ancora aperti con una scadenza: novanta giorni ...

Trump-Xi Jinping - scatta la tregua nella guerra commerciale : Questa la cronaca. La tregua all'Hyatt di Baires La cena si è svolta al Park Hyatt di Buenos Aires, dove il presidente Trump ha soggiornato durante il G 20. Un lungo tavolo bianco, con una scia ...

G20 - dietro le tensioni Trump-Xi la guerra per la leadership tecnologica : Intelligenza artificiale, robotica, biotecnologia, nano-ingegneria, nano-manifattura, integrazione tra economia reale e digitale. Usa e Cina si contendono le vette in classifica per brevetti, ...

Donald Trump e Xi Jinping all'inizio di una nuova guerra fredda : ... Donald Trump e Xi Jinping, presidenti degli Stati Uniti e della Cina, i due giganti impegnati in una guerra commerciale che potrebbe destabilizzare l'economia mondiale. Ormai da mesi Washington e ...

Donald Trump e Xi Jinping all’inizio di una nuova guerra fredda : Gli Stati Uniti e la Cina sono due giganti impegnati in una guerra commerciale che potrebbe destabilizzare l’economia mondiale. Leggi

GUERRA DEI DAZI USA-CINA/ La sfida tra Xi e Trump può cancellare l'Italia - IlSussidiario.net : Trump impone nuovi DAZI e Macron teme un'escalation distruttiva per il commercio mondiale. Ma Xi vuole la leadership industriale e tecnologica

Crisi Russia-Ucraina - Trump annulla incontro con Putin al G-20/ Guerra fredda in Mar d'Azov : e l'Ue in mezzo.. - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, Trump annulla incontro con Putin al G-20. Kiev denuncia 'Mosca blocca accessi ai porti', ma il Cremlino smentisce. Guerra sul Mar d'Azov

Guerra dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

Trump è in vantaggio. La guerra dei dazi con la Cina porta risultati - per ora - : ... nemico strategico che entro il 2030 potrebbe superare per dimensioni l'economia americana e contemporaneamente diventare la potenza mondiale di riferimento " un confronto che passa dalla trade ...

Guerra dazi avanti fino a Presidenziali 2020 : a Trump conviene : Queste tendenze segnalano possibili problemi per la rielezione di Trump, soprattutto se, come sempre più economisti fanno notare, l'economia americana inizierà a perdere vigore a partire dal prossimo ...