Tre mesi dopo i tecnici escono dall' oblio | il Parlamento ci rientra

Riccione - il comune chiude per Tre mesi il Cocoricò : non paga la Tari da 8 anni : La celebre discoteca dovrà rimanere chiusa fino a marzo, tutti gli eventi in programma sono stati annullati: i gestori non pagano la tassa sui rifiuti da otto anni.Continua a leggere

YouTube - in Tre mesi rimossi quasi 8 milioni di video : Hanno violato le Norme della Community e per questo YouTube ha rimosso tra luglio e settembre 2018 oltre 7,8 milioni di video. Secondo il Rapporto trimestrale sull'applicazione delle Norme della ...

Migranti : Sophia prorogata di Tre mesi : BRUXELLES, 14 DIC - Via libera degli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza , Cops, alla proroga tecnica di tre mesi per Sophia, la missione Ue per il contrasto dei trafficanti di esseri ...

Guerra commerciale : Cina sospende dazi aggiuntivi auto - abbassa per Tre mesi tariffe esistenti da 40% al 15% : La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà ...

Pensioni anticipate - tra finesTre ed aspettativa di vita - nel 2019 forse si sale di 3 mesi : Se davvero il governo sembra abbia intrapreso la strada di assecondare Bruxelles sugli appunti mossi alla manovra, cioè tagliando il deficit previsto e riducendo di circa 7 miliardi il conto della stessa, il pacchetto Pensioni previsto dall’esecutivo potrebbe essere ormai in dirittura di arrivo. Quota 100, opzione donna e tutte le altre misure Pensionistiche, che secondo il governo serviranno a superare la riforma Fornero, possono proseguire ...

Raffaele Marra condannato a Tre anni e sei mesi per corruzione : era il braccio destro della Raggi : Il Tribunale di Roma ha condannato a 3 anni sei mesi Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, nell'ambito del processo che lo vedeva accusato di corruzione. Lo ha deciso la II...

