Blastingnews

: Trame spagnole Una Vita: Casilda si innamora, Servante non riesce a dimenticare la moglie - Anthony56776785 : Trame spagnole Una Vita: Casilda si innamora, Servante non riesce a dimenticare la moglie - daringtodo : Presto le trame di Una Vita si tingeranno di giallo, i fan della soap saranno testimoni di un furto davvero inaspet… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla bellissima soap opera iberica “Una” ambientata ad Acacias 38. Negli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di guardare la settimana in corso, la domesticaEscolano dopo un’iniziale titubanza dimostrerà di nutrire un certo interesse sentimentale per Ceferino. Il portinaioGallo invece non riuscirà a stare tranquillo perché anche se deciderà di credere che suaPaciencia non sia mai esistita i suoi pensieri saranno sempre indirizzati a lei.Unainteressata a Ceferino, la vendetta di Samuel Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 17 al 21 dicembre 2018 ci dicono chesi rifiuterà su richiesta di Trini di intraprendere una relazione con Ceferino. Intanto Samuel quando Lucia non accetterà la sua proposta di matrimonio, sarà sempre ...