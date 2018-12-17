Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20 | 00

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA LAURENTINA A TUSCOLANA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE DI CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 FDA VIA DEI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DI CASSSIA BIS E SALARIA E ATRA NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO IL RACCORDO A PARTIRE DA VIA DEIO ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA ARDEATINA IN CARREGGIOATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 IN USCITA VERSO IL RACCORDO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA CODE A TRATTI IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E BUFALOTTA, REGOALARE IL Traffico SUL RESTO DELLA CARREGGIATA ESTERNA, ...
Grave incidente a Roma nord : Traffico in tilt : Nella Capitale code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dalla diramazione Roma nord a Casal Monastero per incidente. Lo comunica Astral Infomobilita'.
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E BUFALOTTA, REGOALARE IL Traffico SUL RESTO DELLA CARREGGIATA ESTERNA, ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20:00 (Di lunedì 17 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA OSTIENSE E A SEGUIRE DA PRENESTINA A TIBURTINA IN INTERNA SI RALLENTA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA DEI FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FUORI Roma Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON DIREZION FIUMICINO VERSO OSTIA RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMMINO A VIA DI MALAFEDE INCIDENTE IN VIA DI VALLE MELAINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE JONIO POSSIBILI RALLENTAMENTI ALTRO INCIDENTE IN ZONA SAN PIETRO IN VIA DI PORTA CAVALLEGGERI ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - romadailynews : Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 19:50 I… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 17-12-2018 ore 20:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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