Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 | 00

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESETERNA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA TUSCOLANA E A SEGUIRE DA PRENESTINA A LA RUSTICA IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN VEICOLO FERMO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA PORTONACCIO SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TOR CERVARA E VIA DEI FIORENTINI DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA TIBURTINA PORTONACCIO ALLA RAMPA DELLA A24 DIOREZIONE SAN GIOVANNI SULLA METRO A È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA, I ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E BUFALOTTA, REGOALARE IL Traffico SUL RESTO DELLA CARREGGIATA ESTERNA, ...
Grave incidente a Roma nord : Traffico in tilt : Nella Capitale code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dalla diramazione Roma nord a Casal Monastero per incidente. Lo comunica Astral Infomobilita'.
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE A VIA FILIPPO FIORENTINI INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E BUFALOTTA, REGOALARE IL Traffico SUL RESTO DELLA CARREGGIATA ESTERNA, ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIA’ INTENO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREIOZNE DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DDUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANUALRE ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ABBIAMO CODE DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROM-L’AQUILA, CODE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; A SUD DEL RACCORDO, ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA BREVI CODE NEL ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17:00 (Di lunedì 17 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018 ORE 16:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA NOMENTANA A PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA CASILINA INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO CODE IN VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL URBE SIA VERSO LA TANGENZIALE MA ANCHE VERSO IL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA DA VIA CASSIA AL RACCORDO ANULARE CODE SULLA TANGENZIALE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII ALLA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI ALL’AURELIO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANASTASIO SECONDO E IN VIA GREGORIO SETTIMO VERSO PIAZZA DI VILLA ...
romadailynews
matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Pontina code tra Eur e Raccordo Anulare > fuori città #luceverde - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 17-12-2018 ore 17:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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