Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09 | 30

Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INTENSO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GIA’ INTENO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREIOZNE DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DDUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANUALRE ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ABBIAMO CODE DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROM-L’AQUILA, CODE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; A SUD DEL RACCORDO, ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA BREVI CODE NEL ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN ENTRATA ALLA CAPITALE PER IL Traffico E PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ABBIAMO CODE DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A. IN QUESTE ORE C’È Traffico INTORNO AI CENTRI COMMERCIALI DELLA CAPITALE, PIÙ INTENSO PORTA DI ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BREVI CODE PER Traffico SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA A Roma Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE CODA DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A. IN QUESTE ORE C’È Traffico INTORNO AI CENTRI COMMERCIALI DELLA CAPITALE, PIÙ INTENSO PORTA DI Roma ABBIAMO INFATTI RALLENTAMENTI IN ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BREVI CODE PER Traffico SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA ALLA CAPITALE, TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E SETTEBAGNI NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE PORTA DI Roma, E TRAFFICATA TUTTA L’AREA VICINA COME OGNI DOMENICA ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 1520 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA CI SONO CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA, CAMBIO DI PERCORSO DUNQUE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SOLITO IN TRANSITO DALLE ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma domenica 16 dicembre 2018 ORE 1420 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi sulla cassia bis all’altezza di via giustiniana verso il centro città, la causa un incidente ancora problemi in via acacia tra via vetulonia e via satrico per un incidente con conseguenti ripercussioni al Traffico in via cilicia come ogni domenica via dei fori imperiali è isola pedonale per ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E L’USCITA PER Roma SUD E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SU VIA DELLA STAZIONE DI CESANO ALL’INCROCIO CON VIA BRACCIANESE RESTA CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER INCIDENTE ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, PER INCIDENTE ANCORA CHIUSA AL TRANSITO ALL’APPIO LATINO VIA ACAIA, TRA VIA VETULONIA E VIA SATRICO, FORTI RIPERCUSSIONI AL Traffico IN VIA CILICIA INCIDENE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SAN GIROLAMO ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ALL’APPIO LATINO PER INCIDENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA ACAIA, TRA VIA VETULONIA E VIA SATRICO, RIPERCUSSIONI AL Traffico IN VIA CILICIA DISAGI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE INCIDENE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SAN GIROLAMO ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ALL’APPIO LATINO PER INCIDENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA ACAIA, TRA VIA VETULONIA E VIA SATRICO RIPERCUSSIONI AL Traffico IN VIA CILICIA DISAGI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI BREVI ...
Traffico Roma del 16-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 9:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ALL’APPIO LATINO PER INCIDENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA ACAIA, TRA VIA VETULONIA E VIA SATRICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI E OGGI DOMENICA 16 DICEMBRE , ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 17-12-2018 ore 09:30 (Di lunedì 17 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, E IN ESTERNA TRA AURELIA E VIAL DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA PER INCIDENTE DISAGI AL Traffico SULLA VIA AURELIA ALTEZZA VIA DI VILLA ALBERICI E SEMPRE SULL’AURELIA PER Traffico INTENSO FORTI RALLENTAMENTI DA VIA PIO SPEZI A VIA AURELIA ANTICA, STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA DA VIA BRACCIANESE A VIA DI GROTTAREOSSA E POI SULLA FLAMNINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI MONTI TIBURTINI CODE SUL ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato A1 Roma-Napoli Traffico Rallentato tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per tr... - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato -
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