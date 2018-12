Terrorismo | “somalo fermato a Bari parlò di viaggio a Roma e bombe nelle chiese

ilfattoquotidiano

: #Digos Bari arresta cittadino somalo affiliato a #Daesh in Somalia in contatto con cellula operativa. Indagato per… - poliziadistato : #Digos Bari arresta cittadino somalo affiliato a #Daesh in Somalia in contatto con cellula operativa. Indagato per… - SkyTG24 : Terrorismo, 20enne somalo fermato a Bari era affiliato all’Isis - Agenzia_Ansa : #Terrorismo: 'Mettiamo bombe nelle chiese', fermato a Bari. Puglia. Convalidato il fermo del 20enne somalo ritenuto… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Colpire i luoghi frequentati dai cristiani, come le, nel periodo del Natale. Di fatto non ha negato neanche dopo l’arresto, dicendo agli inquirenti: “Se Dio vuole, bisogna ammazzare”. Questa l’idea di Omar Mohsin Ibrahim, il trentenne somalo arrestato dagli investigatori della Digos di. Ne parlava con un interlocutore in una delle tante conversazioni registrate dagli agenti. Stando agli elementi emersi nell’indagine, il trentenne sarebbe affiliato al Daesh escorse settimane tracciava la distanza tra la Puglia ee con il suo interlocutore parlava insistentemente del numero 27, forse data nella quale andare nella Capitale e commentava: “È buono (se c’è tanta gente)… buonissimo”.“Impartiva istruzioni sul jihad” Il gip del Tribunale del capoluogo pugliese ha convalidato ieri il provvedimento di fermo, disposto ...