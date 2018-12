Terrorismo | Bari | convalidato il fermo del 20enne somalo | Voleva attaccare San Pietro a

Terrorismo - Bari : convalidato il fermo del 20enne somalo | Intercettato mentre diceva "mettiamo le bombe in tutte le chiese d'Italia - lo vuole Dio" : E' stato convalidato il fermo del 20enne somalo Mohsin Ibrahim Omar, condotto in carcere a Bari nei giorni scorsi per i reati di associazione con finalità di Terrorismo, istigazione e apologia del Terrorismo, aggravate dall'utilizzo del mezzo informatico e telematico.

Terrorismo - “somalo fermato a Bari parlò di viaggio a Roma e bombe nelle chiese. Affiliato Isis - esultava per Strasburgo” : Colpire i luoghi frequentati dai cristiani, come le chiese, nel periodo del Natale. Di fatto non ha negato neanche dopo l’arresto, dicendo agli inquirenti: “Se Dio vuole, bisogna ammazzare”. Questa l’idea di Omar Mohsin Ibrahim, il trentenne somalo arrestato dagli investigatori della Digos di Bari. Ne parlava con un interlocutore in una delle tante conversazioni registrate dagli agenti. Stando agli elementi emersi ...

Affiliato a Daesh e apologia del Terrorismo : un fermo a Bari : Bari – All’operazione condotta dagli agenti della Digos di Bari e denominata “Yusuf”, hanno partecipato anche uomini del Servizio per il contrasto al terrorismo Esterno della Dcpp/Ucigos con il supporto dell’Aisi e del Federal bureau of investigation (FBI) statunitense. Perche’ il ventenne cittadino somalo Mohsin Ibrahim Omar – noto come Anas Khalil e indagato per i reati di associazione con ...

