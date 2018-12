Terrorismo | Bari | convalidato il fermo del 20enne somalo | Intercettato mentre diceva

Terrorismo - 20enne somalo fermato a Bari era affiliato all'Isis - : Convalidato il fermo per reati di associazione con finalità di Terrorismo, istigazione e apologia del Terrorismo. Secondo gli inquirenti era in contatto con una cellula operativa del Daesh in Somalia. ...

Terrorismo - 20enne somalo fermato a Bari era affiliato all’Isis : Terrorismo, 20enne somalo fermato a Bari era affiliato all’Isis Convalidato il fermo per reati di associazione con finalità di Terrorismo, istigazione e apologia del Terrorismo. Secondo gli inquirenti era in contatto con una cellula operativa del Daesh in Somalia. In un'intercettazione dice: "Mettiamo bombe nelle chiese ...

Bari - somalo fermato per Terrorismo : "Aveva documenti sul Vaticano" : Aveva sul telefonino anche foto e documenti relativi al Vaticano e condivisi in alcune chat il somalo che giovedì è stato fermato a Bari dagli agenti delle Digos e dall'antiterrorismo della polizia per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, istigazione a commettere reati di terrorismo e pubblica apologia di reati di terrorismo.L'uomo è stato fermato d'urgenza perché - è il sospetto degli inquirenti che indagavano su di lui ...

Terrorismo - 20enne somalo fermato a Bari : in chat foto del Vaticano : Terrorismo, 20enne somalo fermato a Bari: in chat foto del Vaticano Il giovane, fermato due giorni fa, aveva raccolto foto, filmati e documenti riconducibili all'ideologia jihadista legata all'estremismo islamico e in parte relativi a immagini di luoghi possibili bersagli di attacchi. Ha risposto per due ore alle domande del ...

