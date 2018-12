Tennis | Cecchinato | in campo con lui Cronaca di una sfida speciale

Tennis : dove inizieranno il 2019 gli azzurri? Cecchinato in Qatar - Fognini in Nuova Zelanda : La stagione 2018 si è praticamente appena conclusa con le ATP Finals e la Coppa Davis che hanno assegnato i propri titoli. Non c’è praticamente spazio per rifiatare: tra poco più di un mese si riparte con una Nuova annata Tennistica alle porte. I programmi sono già stati stilati: andiamo a scoprire dove troveremo in gara i migliori azzurri nei primi tornei del nuovo anno. ATP Fabio Fognini: ATP 250 Auckland Marco Cecchinato: ATP 250 Doha, ...

Tennis - Awards : parabola Cecchinato - da sconosciuto a campione osannato : Gli ottavi conquistati sul duro al Masters 1000 di Shangai, sconfitta con Djokovic, che si prende così la rivincita dopo il Roland Garros, lo promuovono tra i migliori 20 Tennisti al mondo: il 15 ...

Tennis - Marco Cecchinato : “Ho la convinzione di essere in crescita. Vincere il Roland Garros è un sogno che voglio coronare” : Per Marco Cecchinato la stagione agonistica 2018 è andata in archivio già da alcune settimane ed è già tempo di iniziare la preparazione in vista del 2019 dove le aspettative per il palermitano sono estremamente alte. Reduce da un anno strepitoso caratterizzato dai successi nei tornei ATP di Budapest ed Umago e culminato nella semifinale del Roland Garros che lo ha proiettato tra i primi 20 giocatori del mondo (attualmente n.20 del ranking), il ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Marco Cecchinato esce subito di scena. L’azzurro ko al primo turno - sconfitto da Sousa in due set : Niente da fare per il nostro Marco Cecchinato impegnato nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Il numero 20 del mondo è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa ( numero 48 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match nel quale l’azzurro non è riuscito a sfruttare il servizio a dovere finendo per concedersi alle risposte del rivale e perdendo il confronto non senza qualche ...

ATP Parigi – Cecchinato subito fuori - Joao Sousa sul velluto contro il Tennista italiano : Marco Cecchinato sconfitto ai trentaduesimi di finale del torneo ATP di Parigi da Joao Sousa: il portoghese ha la meglio sul tennista numero 20 della classifica iridata Marco Cecchinato subito fuori dal torneo ATP di Parigi sul cemento. Il tennista italiano si è arreso al primo match della competizione francese dopo appena due set e un’ora e 19 minuti di gioco. Il numero 20 della classifica mondiale è stato battuta dal ...

Tennis - ATP Basilea 2018 : Marco Cecchinato fuori al primo turno. L’azzurro eliminato da Henri Laaksonen : Brutta sconfitta al primo turno dell’ATP di Basilea (Svizzera) per Marco Cecchinato. L’azzurro è stato superato dal padrone di casa Henri Laaksonen (n.175 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Un match non giocato bene dal palermitano che ha fatto sempre tanta fatica al servizio, soffrendo molto con la seconda sempre eccessivamente morbida. Nel primo set Laaksonen parte forte costringendo ...

Tennis : Classifica Atp - Nadal in vetta. Fognini e Cecchinato perdono posizioni : In leggero calo Berrettini , da 52° a 53°, , si riporta a ridosso dei primi cento al mondo Thomas Fabbiano grazie al successo nel torneo di Ningbo. Classifica - Questa la nuova Classifica Atp: 1. ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : subito fuori Marco Cecchinato - numero uno del seeding. Mannarino travolgente : Termina subito l’avventura moscovita di Marco Cecchinato: il Tennista azzurro, testa di serie numero uno del tabellone del torneo ATP 250, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, cede al francese Adrian Mannarino, che si impone sul cemento indoor russo per 6-2 6-3 in appena 52 minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Cecchinato tiene il servizio in apertura ma poi Mannarino infila cinque giochi consecutivi ...

Il Tennis italiano tenta di rinascere : Fognini e Cecchinato nella Top 20 - grande traguardo o ci accontentiamo delle briciole? : Fabio Fognini e Marco Cecchinato a braccetto nella top 20, un risultato senz’altro da sottolineare, con la speranza che i due facciano da traino ai futuri talenti Il “povero” tennis italiano, sta avendo un sussulto. Una reazione di pancia, che non vuol certo dire che ben presto avremo il nuovo Federer, ma è già un inizio. Fabio Fognini e Marco Cecchinato nella prossima settimana stazioneranno a braccetto nella Top 20 del ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer concede ancora un set - Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro : Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey. Finisce, invece, l’avventura di ...

Tennis - Masters Shanghai : rivincita Djokovic - Cecchinato ko agli ottavi : Shanghai - Semaforo rosso per Marco Cecchinato. Il 25enne palermitano, numero 21 Atp e 16esima testa di serie, ha ceduto agli ottavi di finale del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic si vendica con Cecchinato. Il siciliano è sconfitto in due set : Novak Djokovic serve la vendetta a Marco Cecchinato. Il serbo ha sconfitto il siciliano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai in due set con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e undici minuti di gioco. Nole si conferma in grandissima forma e si candida a vincere anche questo torneo, mentre Cecchinato saluta la Cina dopo due ottime vittorie, che con ogni probabilità lo porteranno ad entrare tra i primi venti della classifica ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer soffre e vince con Medvedev - successo in rimonta per Cecchinato : Il siciliano con questa vittoria entra tra i primi venti del mondo del ranking ATP e se la vedrà ora negli ottavi contro quel Novak Djokovic già battuto a Parigi in questa stagione. Se da una parte ...