Tangenti Eni in Nigeria Per il Gup i vertici avallarono gli illeciti

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Idi Eni e Shell sapevano. Il management delle società sarebbe stato "pienamente a conoscenza" della corruzione operata dai due mediatori Obi Emeka e Gianluca Di Nardo in relazione alle presunteche avrebbero pagato le due società inper il campo petrolifero Opl - 245. Lo scrive il gup di Milano Giuseppina Barbara nella motivazioni alla sentenza con cui il 20 settembre scorso ha condannato entrambi a 4 anni di carcere per corruzione internazionale. "Tutti gli elementi di prova" si legge nel documento, inducono ad affermare che il management "è stato pienamente a conoscenza del fatto che una parte degli 1.092 miliardi di dollari pagati sarebbe stata utilizzata per remunerare i pubblici ufficialini, che avevano avuto un ruolo in questa vicenda e che come 'squali' famelici ruotavano intorno alla preda".La "procedura di acquisto" del ...