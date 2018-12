Svizzera | un autobus partito da Genova si schianta e provoca una disgrazia

Blastingnews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Undae diretto verso Düsseldorf, dopo una sosta a Milano, ha colpito un muro vicino Zurigo, in, poco prima delle 4:15 del 16 dicembre, causando una sciagura. Nell'incidente è morta una donna italiana di 37 anni; mentre i due autisti, uno di 57 anni, l'altro di 61 e 41 passeggeri, sono rimasti feriti, di cui tre in modo grave.Il pullman era di proprietà di FlixBus, l'azienda diextra urbani, fondata nel 2011 a Monaco di Baviera da Daniel Krauss, Jochen Engert e André Schwämmlein, che collabora con compagnie diregionali e che esegue prestazioni di trasporto a basso costo in tutta Europa. Ad agosto, un altro pullman della stessa compagnia era finito in un fossato al margine dell'autostrada tedesca A19 vicino a Linstow, dove 16 persone erano rimaste ferite....