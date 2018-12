Super Verona | domina contro il Pescara ed accorcia la classifica FOTO ...

Rugby - Coppa Italia : Padova Supera 31-12 Verona - vittoria per il Mogliano : Rugby, Coppa Italia: Mogliano e Padova vittoriose nelle gare odierne del girone 1, con la Valsugana che sale al primo posto Cambia la vetta del Girone 1 della Coppa Italia. Nella quarta giornata il Valsugana Padova supera 31-12 il Verona salendo a quota 14 in classifica e scavalcando gli scaligeri al primo posto. Inizio scoppiettante del match con ben 5 mete in 20 minuti e con gli ospiti che con Geronazzo prima e Mortali poi si portano per ...

Volley : Superlega - Kaziyski è a Verona « Non vedo l'ora di giocare » : Verona - Matey Kaziyski , nella foto, da sinistra a destra, con il capitano, Emanuele Birarelli, e con i vicepresidenti Luca Bazzoni e Gianmaria Villa, è arrivato a Verona pronto a dare il proprio ...

Volley : Superlega - Matey Kaziyski torna in Italia - giocherà a Verona : Verona- Matey Kaziyski , che aveva lasciato due anni fa la nostra Superlega dopo otto stagioni a Trento , torna a giocare in Italia. La Calzedonia Verona ha definito nella notte l'ingaggio dello ...

Volley - SuperLega 2019 : Matey Kaziyski torna in Italia - lo schiacciatore sbarca a Verona : Matey Kaziyski torna in Italia, il micidiale schiacciatore bulgaro riabbraccia il nostro campionato e vestirà la casacca di Verona a partire da questo fine settimana. Il 34enne, che nel nostro Paese ha incantato con la maglia di Trento (indossata dal 2007 al 2013 ma poi anche nel 2014-2015 e nel 2016 vincendo quattro scudetti, tre Champions League e quattro Mondiali per Club), ha lasciato lo Stettino in piena crisi economica chiudendo ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Verona detta legge a Castellana Grotte - 31 punti di Boyer e ottavo posto : Verona ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (20-25; 25-23; 19-25; 25-19; 15-11) nel recupero della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Gli scaligeri sono riusciti a imporsi in trasferta dopo essere stati sotto per 2-1 e raccolgono così due punti fondamentali, utili per scavalcare Padova e salire all’ottavo posto in classifica. I pugliesi hanno accarezzato a lungo il sogno di ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima giornata. Perugia risponde a Modena e vola a +4 - Padova espugna Verona : Perugia risponde subito a Modena che nel pomeriggio aveva espugnato Monza e ristabilisce le distanze in testa alla classifica della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile: i Block Devils battono Ravenna per 3-0 soffrendo soltanto nel secondo set risolto ai vantaggi e salgono a +4 sui Canarini, prestazione di lusso di Wilfredo Leon (17 punti, 5 aces) e di Aleksandar Atanasijevic (13) che riaccendono la macchina ...

Pallanuoto – Grande successo per la Sis Roma in trasferta : la formazione capitolina Supera nettamente Css Verona : La Sis Roma giganteggia in trasferta contro la Css Verona: la formazione capitolina trionfa per 8-16 Brusco ritorno con i piedi a terra per la Css Verona. Dopo le due vittorie-salvezza e le due sconfitte di misura contro avversarie sulla carta ben più forti, sfuma ben presto l’illusione della compagine delle Piscine Monte Bianco di frapporsi fra la Sis Roma e la vittoria. Contro il club capitolino,sulla carta decisamente superiore, ...

Volley - SuperLega : ottava giornata. Modena-Civitanova - chi è l’anti Perugia? Block Devils facili - spicca Trento-Verona : La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di Volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e ...

'Tutti in piedi' per Calcutta - il Supershow all'Arena di Verona ora va al cinema : 'Non è un musicarello', ha scritto Calcutta , Edoardo D'Erme , nato a Latina nel 1989, nel commento al post su Instagram con il quale ha annunciato l'uscita del suo film concerto. Tutti in piedi - ...

Serie B - Palermo e Pescara Super Verona - avvio in salita : Il presidente Setti, poco amato dalla piazza, ha dato all'ex campione del mondo Grosso un supplemento di fiducia. Anche il Chievo in Serie A non se la passa molto bene. Come si dice in questi casi: ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : sesta giornata - Verona espugna Siena al tie-break : Verona ha sconfitto Siena per 3-2 (29-31; 25-15; 18-25; 25-18; 18-16) nel posticipo della sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia ha espugnato il PalaEstra dopo 136 minuti di una battaglia avvincente e appassionante che ha chiuso questo turno infrasettimanale nel miglior modo possibile. I veneti conquistano la terza vittoria stagionale e si rilanciano in classifica mentre i ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : terza giornata - Perugia batte Trento! Civitanova espugna Verona - ok Modena : Oggi si è completata la terza giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Dopo il successo di Latina su Milano nell’anticipo di ieri, domenica spettacolare con tanti scontri diretti che hanno regalato diverse emozioni. Perugia e Civitanova rimangono le uniche squadre a punteggio pieno, tallonate da Modena a una sola lunghezza di distanza mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale per ...

Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...