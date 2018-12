Sui lavoratori precari del Comune di Milazzo | qualche spiraglio | ma nessuna certezza

“Tiziano Renzi diffida e le Iene non mandano in onda il servizio Sui lavoratori in nero” : la denuncia del M5s : “Doveva andare in onda ieri sera, abbiamo chiesto alla redazione e abbiamo scoperto che Tiziano Renzi ha mandato una diffida“. È quanto scrive in un post su Facebook il Movimento 5 Stelle a proposito del servizio realizzato dalle Iene sui presunti strilloni in nero utilizzati in passato dalle società del padre dell’ex premier. Un video, quello del programma Mediaset, realizzato riprendendo un’inchiesta del quotidiano La ...

Antonio Di Maio ha pubblicato un video per discolpare suo figlio Luigi dallo scandalo dei lavoratori in nero e delle costruzioni abusive Sui terreni di famiglia : Antonio Di Maio, padre del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha pubblicato un video su Facebook per discolpare suo figlio, sospettato di essere coinvolto in una serie di irregolarità relative alla sua impresa di costruzioni. Nel video – la

Proposta tassa dell’1 - 5% Sui soldi spediti nei paesi di origine dai lavoratori stranieri : Una novità particolare emerge dagli emendamenti al decreto fiscale, atto collegato alla legge di Bilancio che reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Gli emendamenti sono proposte correttive o proposte di inserimento di nuove norme e provvedimenti ed uno di questi, targato Lega, mette nel mirino i soldi che molti lavoratori stranieri in Italia, spediscono nel loro paese di origine per aiutare le loro famiglie. L’emendamento, ...

Pensioni - lavoratori del trasporto aereo potranno uscire 7 anni prima. Stabilizzata la tassa di 3 euro Sui biglietti : Stop fino al 2022 agli adeguamenti dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia (67 anni) all’aspettativa di vita. E verranno “congelati” anche i requisiti contributivi per avere quella anticipata, indipendente dall’età anagrafica. E’ quello che prevede la bozza del “pacchetto Pensioni” che il governo sta mettendo a punto e che sarà probabilmente inserito in un ddl collegato alla legge di ...

Il consiglio approva il nuovo regolamento Sui lavoratori disabili e sulle categorie svantaggiate : ...che possiamo definire all'avanguardia sul panorama nazionale e da mandato anche ad Aset di integrare nel proprio statuto una modifica che introduca questa che è prima di tutto un'indicazione politica,...