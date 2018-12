Studio BankItalia | in Italia lo status si eredita | la meritocrazia conta sempre meno

Ricchezza delle famiglie - Studio BankItalia : “Nel 2017 scesi al minimo storico gli investimenti in titoli di Stato” : Nel 2017 la Ricchezza totale delle famiglie italiane è ammontata a poco meno di 10mila miliardi di euro con una crescita di quella finanziaria (azioni, bond e depositi per 4.400 miliardi) rispetto a quella reale (soprattutto abitazioni e terreni per un valore di 6.300 miliardi). Ma i titoli di Stato nel loro portafoglio erano lo scorso anno solo 121,7 miliardi di euro contro i 273,9 miliardi del 2007 e i 363,2 miliardi toccati nel 1996, i ...