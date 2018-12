Strage di Strasburgo | polemica per la musica della tv francese

Strage di Strasburgo - la madre di Megalizzi : “La cattiveria in persona me l’ha portato via” : Anna Maria, la mamma di Antonio, piange così il figlio morto ieri pomeriggio, vittima dell'attentato di Strasburgo: "Me l'hanno portato via. La cattiveria in persona me l'ha portato via". La città natale del giornalista, Trento, ha proclamato il lutto cittadino. I funerali tra mercoledì e giovedì prossimi.Continua a leggere