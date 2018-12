Spoiler spagnoli Il Segreto | Isaac accusa Elsa di essere colpevole dell’aborto di Antolina

Blastingnews

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Le avventure dello sceneggiato “Il”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continuano a sorprendere. Le anticipazioni degli episodi, che saranno trasmessi sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 17 al 21 dicembre 2018, ci dicono cheGuerrero esaranno affranti per la perdita del loro bambino. Purtroppo, il carpentiere non la prenderà affatto bene: infatti, dopo aver consolato l’ex domestica, affronterà la sua promessa sposandola, insieme agli altri abitanti, diimplicata con l’aborto diè viva,decide di rimanere con la madre di suo figlio Nelle puntate italiane attuali c’è stata una tragedia durante le nozze died. In realtà, quest’ultima non è passata a miglior vita come crede il suo mancato sposo, dato che è stata rinchiusa in una torre. Il Guerrero, invece, si è trasferito a Puente Viejo insieme ...